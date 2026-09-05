Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và người đứng đầu SBU. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Telegram

Theo đài CNN, đây là vụ tấn công hiếm hoi nhằm trực tiếp vào một tòa nhà chính quyền quan trọng tại Kiev, nêu bật tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hệ thống phòng không của Ukraine.

Vụ tập kích diễn ra vào ban ngày và đây là lần đầu tiên trong hơn 4,5 năm xung đột giữa Nga và Ukraine, tòa nhà SBU bị nhắm trúng. Vụ việc xảy ra sau nhiều ngày thủ đô Kiev gần như liên tục hứng chịu các cuộc không kích của Nga.

Giới chức Ukraine cho biết 12 người bị thương trong vụ tấn công và lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói UAV Nga đã nhắm thẳng vào văn phòng của người đứng đầu SBU Oleksandr Poklad tại tòa nhà này. SBU sau đó cho biết ông Poklad an toàn và không bị thương.

Ông Zelensky tuyên bố đã chỉ thị cho ông Poklad có phản ứng thích đáng, cụ thể và nếu có thể, phải tương xứng với vụ tập kích này nhằm vào phía Nga khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất. "Quân đội của chúng ta sẽ hỗ trợ phản ứng này”, ông Zelensky nói.

Theo giới phân tích, vụ tấn công là một bước leo thang lớn, đồng thời cho thấy Kiev ngày càng gặp khó khăn trong việc bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trước những đợt tấn công của Nga trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt trầm trọng tên lửa đánh chặn.

Kiev đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công của Nga trong suốt 8 ngày qua, phần lớn do UAV sử dụng động cơ phản lực thực hiện. Những khí tài này có thể bay với tốc độ lên tới 500 km/h, giúp chúng né tránh được hệ thống phòng không của Ukraine.

Các UAV Nga cũng di chuyển nhanh hơn nhiều so với khả năng của các nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine, do đó, cách duy nhất để bắn hạ chúng là sử dụng tên lửa đất đối không hoặc máy bay chiến đấu, những khí tài mà Ukraine hiện đang có số lượng cực kỳ hạn chế.