Hôm nay 8/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lưu Sinh Diễn (37 tuổi, ở Bắc Ninh) mức án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Diễn khai, năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, cuộc sống gia đình gặp khó khăn nên Diễn phải lên mạng Internet tìm việc làm.

Diễn cùng nhóm bạn đọc được thông tin tuyển dụng sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao nên liên hệ với một số người chưa rõ lai lịch để xin việc. Sau đó, Diễn cùng nhóm bạn xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, sang Campuchia.

Tại đây, cả nhóm được đưa đến một khu nhà 9 tầng gần chợ Bavet, tỉnh Svay Rieng, làm việc cho tổ chức tội phạm do một số người Trung Quốc cầm đầu. Đây cũng là lúc Diễn biết rằng, một khi đã sa chân vào thì không dễ thoát ra được.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Bị ép buộc làm công việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam, bị cáo khai: “Nếu bị cáo không làm theo sẽ bị đánh đập, không cho ăn uống. Làm được 2 tháng, bị cáo muốn thoát thân nhưng không thể”.

Vẫn theo lời khai của Diễn, nếu muốn được trở về Việt Nam, bị cáo phải nộp đủ 5.000 USD. Vì vậy, Diễn đã tìm cách liên lạc về gia đình để nhờ người thân nộp đủ số tiền mà ông chủ người Trung Quốc ra điều kiện.

Sau khi được người nhà gửi tiền sang “chuộc”, Diễn về Việt Nam thì biết mình đang bị truy nã nên đã ra đầu thú. Để có tiền “chuộc” con và khắc phục hậu quả vụ án, mẹ của bị cáo đã phải bán nhà, bán đất.

Thủ đoạn phạm tội của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng người Trung Quốc có tên gọi Lão Đại, A Trí, Đầu Khấc, Thiên Mã, Duyến Phăng... đã tổ chức lừa đảo người Việt bằng cách giả danh nhân viên Công ty TNHH Shopee, đăng tuyển cộng tác viên trên mạng xã hội.

Khi có người đồng ý, nhóm tội phạm yêu cầu họ ứng tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee và chuyển khoản vào các tài khoản do nhóm cầm đầu quản lý. Các đối tượng hứa sẽ hoàn lại tiền gốc cùng khoản lợi nhuận 10-15%.

Ban đầu, nạn nhân được hoàn tiền và trả lợi nhuận đối với những đơn hàng có giá trị nhỏ. Khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân ứng số tiền lớn hơn. Sau đó, chúng đưa ra nhiều lý do để không hoàn tiền, yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền với giá trị cao hơn rồi chiếm đoạt.

Diễn sau khi vào làm việc cho nhóm người Trung Quốc kể trên đã được cung cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Zalo và thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện việc lừa đảo. Cáo trạng xác định, bị cáo Diễn cùng đồng phạm đã lừa 7 người, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Riêng Diễn trực tiếp lừa 3 người, chiếm đoạt hơn 420 triệu đồng và được trả công khoảng 18 triệu đồng.

Bào chữa cho Diễn, luật sư cho rằng, tổ chức lừa đảo xuyên biên giới do nhóm người Trung Quốc điều hành hoạt động vô cùng tinh vi, khi bị cáo “sa chân” vào mạng lưới này thì rất khó thoát thân.

Bản thân bị cáo vừa là tội phạm nhưng cũng vừa là nạn nhân của nhóm tội phạm người Trung Quốc khi bọn chúng ép Diễn thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nếu không làm sẽ bị đánh đập. Luật sư cảnh báo đến những người chưa có việc làm ổn định đừng “ảo tưởng” về công việc nhẹ, lương cao mà đưa chân vào các tổ chức tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu.

Được quyền nói lời sau cùng, bị cáo Diễn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, nói lời xin lỗi đến những người bị hại và mẹ già đã vì mình mà chịu nhiều đau khổ. Bị cáo mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Đối với các đối tượng người Trung Quốc, cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên đã tách vụ án và hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý sau.