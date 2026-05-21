Thông điệp của Mark Zuckerberg được đưa ra ngay trong ngày Meta bắt đầu đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn, ảnh hưởng đến khoảng 10% lực lượng lao động của tập đoàn.

Đây là nỗ lực nhằm tái cấu trúc bộ máy, dồn toàn lực vào lĩnh vực mà Zuckerberg gọi là "công nghệ quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta".

CEO Meta Mark Zuckerberg khẳng định "thành công không phải điều hiển nhiên" trong bức thư gửi nhân viên. Ảnh: Bloomberg

Bên cạnh việc sa thải, khoảng 7.000 nhân viên khác sẽ được điều chuyển sang các vai trò mới tập trung hoàn toàn vào AI. Theo các nguồn tin nội bộ, dù việc cắt giảm diễn ra ở nhiều bộ phận nhưng các nhóm phụ trách hạ tầng AI, mô hình nền tảng và thương mại hóa AI sẽ được bảo vệ tối đa.

Zuckerberg nhấn mạnh: "Những công ty dẫn đầu về AI sẽ định nghĩa thế hệ tiếp theo. Chúng tôi đang biến đổi công ty để đảm bảo đây luôn là nơi tốt nhất cho những tài năng lớn tạo ra tác động mạnh mẽ nhất".

Ông cũng cho rằng cấu trúc ít quan liêu và giảm bớt các tầng nấc quản lý trung gian sẽ giúp nhân viên có quyền tự chủ cao hơn và thực hiện tầm nhìn nhanh hơn.

Đợt sa thải này diễn ra trong bối cảnh tâm lý nhân viên Meta đang ở mức báo động. Dữ liệu từ mạng xã hội nghề nghiệp Blind cho thấy mức độ đánh giá chung của nhân viên đối với Meta đã giảm 25% so với mức đỉnh vào quý II/2024, trong khi điểm số về văn hóa công ty sụt giảm tới 39%.

Trước đó, Meta đã liên tục thực hiện các đợt cắt giảm nhỏ: tháng 1 sa thải 1.000 người tại bộ phận Reality Labs, tháng 3 tiếp tục cho thôi việc hàng trăm người và công bố kế hoạch thay thế các nhân viên hợp đồng kiểm duyệt nội dung bằng AI.

Dù Zuckerberg tuyên bố "không kỳ vọng sẽ có thêm đợt sa thải toàn công ty nào khác trong năm nay", các nguồn tin trước đó của CNBC cho biết nhân viên vẫn lo ngại về các đợt thanh lọc tiềm tàng vào tháng 8 và mùa thu tới.

Meta không phải gã khổng lồ duy nhất chọn cách tinh giản để đầu tư cho AI. Tuần trước, Cisco cũng thông báo sa thải 4.000 nhân sự.

CEO Chuck Robbins của Cisco nhận định: "Những công ty chiến thắng trong kỷ nguyên AI là những đơn vị có sự tập trung, khẩn trương và kỷ luật để liên tục chuyển dịch đầu tư vào các khu vực có nhu cầu và giá trị dài hạn mạnh mẽ nhất".

Microsoft cũng không đứng ngoài cuộc khi lần đầu tiên trong lịch sử đưa ra chương trình tự nguyện nghỉ việc có bồi thường vào tháng 4 vừa qua, áp dụng cho khoảng 7% nhân viên tại Mỹ.

Những động thái này cho thấy một xu hướng chung: các tập đoàn công nghệ đang quyết liệt "thắt lưng buộc bụng" ở các mảng truyền thống để dồn nguồn lực vào cuộc chạy đua AI.

(Theo CNBC)