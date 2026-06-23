Cổ phiếu của SK Hynix chốt phiên tăng 5,6% vào thứ Hai (22/6), nâng mức vốn hóa thị trường lên 2.080 triệu tỷ won, tương đương 1.362 tỷ USD.

Trong khi đó, cổ phiếu Samsung giảm 0,1%, kéo giá trị thị trường xuống mức 2.067 triệu tỷ won tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Chỉ số Kospi tăng 0,7% để chốt phiên ở mức cao kỷ lục, đưa mức tăng tính từ đầu năm đến nay lên 117%.

Chỉ số chứng khoán của Hàn Quốc đang vượt trội so với các thị trường trong khu vực châu Á.

Để so sánh, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 44% và Taiex của Đài Loan (Trung Quốc) tăng 65% tính từ đầu năm.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc nhận được cú hích lớn trong năm nay từ nhu cầu chip ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ này trên toàn cầu đang tiếp diễn.

Cổ phiếu SK Hynix đã tăng hơn gấp bốn lần trong năm nay, trở thành công ty Hàn Quốc thứ hai vượt ngưỡng giá trị thị trường 1.000 tỷ USD, sau Samsung.

Hai đại diện Hàn Quốc hiện vẫn đang xếp sau nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới là TSMC, công ty châu Á đầu tiên chạm mốc nghìn tỷ USD.

SK Hynix, nhà cung cấp chính các sản phẩm bộ nhớ băng thông cao dùng trong các bộ tăng tốc tính toán của Nvidia, đã ghi nhận lợi nhuận ròng hàng quý tăng vọt gấp năm lần vào tháng 4 nhờ nhu cầu bùng nổ.

Gian hàng Samsung tại triển lãm MWC 2025. Ảnh: Samsung

Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất bộ nhớ đã ưu tiên sản xuất bộ nhớ băng thông cao làm linh kiện chuyên dụng cho trí tuệ nhân tạo.

Việc đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn thường đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa các bộ xử lý đồ họa của Nvidia với loại bộ nhớ này.

Các nhà phân tích từ Bernstein nhận định giá cổ phiếu của Samsung và SK Hynix vẫn còn dư địa tăng trưởng, do giá bộ nhớ băng thông cao nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng để thu hẹp khoảng cách lợi nhuận cho các nhà cung cấp.

Điều này sẽ dẫn đến những đợt điều chỉnh doanh thu đáng chú ý. Dù vậy, họ cũng lưu ý mức giá cao hơn sẽ gia tăng gánh nặng chi phí đối với các công ty điện toán đám mây quy mô lớn.

Bernstein đã nâng giá mục tiêu từ 225.000 won lên 440.000 won cho cổ phiếu Samsung và từ 1,15 triệu won lên 3,3 triệu won đối với SK Hynix.

(Theo WSJ)