Sau một thời gian im ắng, các tin đồn cho thấy Xiaomi đang chuẩn bị quay trở lại đường đua với một mẫu smartphone gập dạng “quyển sách” hoàn toàn mới.

Nhưng bối cảnh đã là năm 2026 và điều đó đồng nghĩa với việc nếu không gặp rắc rối lớn, thì ít nhất Xiaomi cũng phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt phía trước.

Thời điểm trước đây, Xiaomi Mix Fold 4 cạnh tranh với Galaxy Z Fold 6 trong một thị trường còn chưa trưởng thành.

Đến năm 2026, smartphone gập vẫn chưa đạt mức phổ biến đại trà, nhưng chúng đã trở nên quen thuộc hơn nhiều so với hai năm trước. Mức độ quan tâm tăng mạnh và tốc độ lan truyền tin đồn cũng nóng không kém.

Những thông tin rò rỉ xuất hiện dồn dập, cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn bùng nổ.

Cạnh tranh càng nhiều, người dùng càng hưởng lợi

Theo quy luật, cạnh tranh càng lớn thì thiết bị càng tốt, giá càng phải chăng và các hãng lớn càng ít có lý do trì hoãn cải tiến.

Đó là lý do nhiều người hào hứng với mẫu điện thoại gập sắp ra mắt của Xiaomi, dù nó có thể mang tên Xiaomi Mix Fold 5 hay thậm chí là Xiaomi 17 Fold.

Quay lại năm 2024, mẫu gập dạng sách của Xiaomi từng có cơ hội nổi bật nhờ cấu hình mạnh và giá bán cạnh tranh.

Tuy nhiên, phần mềm chưa hoàn thiện và khả năng phân phối toàn cầu hạn chế đã khiến sản phẩm chưa thực sự bứt phá.

Thách thức lớn nhất của Xiaomi hiện nay là Samsung được dự đoán sẽ tung ra Galaxy Z Fold 8 với độ hoàn thiện cực cao. Galaxy Z Fold 7 năm ngoái đã tạo bước nhảy vọt đáng kể so với Fold 6 và Fold 5, khắc phục nhiều điểm yếu, cải thiện độ bền và khiến trải nghiệm trở nên ít “thử nghiệm” hơn, tiến gần tới dòng sản phẩm đại trà.

Galaxy Z Fold 8 chắc chắn cũng chịu áp lực từ Xiaomi, nhưng tại thị trường Mỹ, Samsung vẫn vượt trội các đối thủ Trung Quốc về mức độ phổ biến và độ nhận diện thương hiệu.

“Con voi trong phòng” - iPhone Fold

Một yếu tố quan trọng khác là chiếc iPhone gập được đồn đoán từ lâu, dự kiến xuất hiện vào cuối năm 2026. Người dùng Android có thể hoài nghi, nhưng việc bỏ qua Apple thường là sai lầm.

Apple có lịch sử bước vào những danh mục đã tồn tại và tái định hình chúng bằng sức mạnh marketing. Nếu smartphone gập của hãng thực sự tốt, với màn hình gần như không nếp gấp và pin lớn như các tin đồn, nó không chỉ cạnh tranh mà còn có thể chiếm một phần đáng kể thị trường.

Điều đáng chú ý là thị trường điện thoại gập vốn chưa lớn. So với smartphone truyền thống, đây vẫn là phân khúc ngách.

Vì vậy, Xiaomi không chỉ phải cạnh tranh với Samsung mà còn phải đảm bảo giữ được sự hiện diện trước khi Apple thu hút toàn bộ sự chú ý.

Nếu iPhone gập ra mắt vào cuối năm, Xiaomi có thể tận dụng cơ hội bằng một sự kiện giới thiệu vào mùa hè để chiếm lợi thế thời gian.

Thách thức không hề nhỏ

Không chỉ Xiaomi và Samsung, nhiều thương hiệu Android khác cũng đang tăng tốc. Honor Magic V6 gây chú ý với viên pin 7.150mAh cho phiên bản Trung Quốc, con số gần như khó tin đối với điện thoại gập.

Trong khi đó, Oppo Find N6 xuất hiện với màn hình gần như không nếp gấp, giải quyết một trong những điểm yếu lớn nhất của thiết bị gập.

Công nghệ tương tự cũng được đồn đoán sẽ xuất hiện trên sản phẩm của Apple, khiến kỳ vọng toàn thị trường tăng nhanh chóng.

Năm 2026, việc chỉ tung ra một chiếc điện thoại gập “ổn” là chưa đủ. Xiaomi phải gây ấn tượng mạnh trên nhiều mặt cùng lúc.

Hệ thống camera cần đạt đẳng cấp hàng đầu, bởi điện thoại gập thường thua kém smartphone cao cấp truyền thống về khả năng chụp ảnh.

Pin cũng phải lớn hơn tiêu chuẩn thông thường, đặc biệt khi các đối thủ đang đẩy giới hạn. Màn hình bên trong phải cao cấp, bền bỉ và gần như không nếp gấp.

Ngoài ra còn có phần mềm, lĩnh vực Xiaomi từng có kết quả chưa ổn định. Một thiết bị gập sống còn nhờ khả năng đa nhiệm, chuyển đổi ứng dụng mượt mà và tối ưu màn hình lớn. Đây là yếu tố bắt buộc phải hoàn thiện.

Nếu Xiaomi thực sự tung ra một thiết bị gập cạnh tranh trực tiếp với độ hoàn thiện của Samsung, vượt trội về phần cứng và có mức giá hợp lý, thị trường sẽ trở nên cực kỳ hấp dẫn.

Tuy nhiên, thời điểm vẫn là yếu tố quyết định. Khi sản phẩm của Xiaomi ra mắt, thị trường đã bắt đầu chuẩn bị cho Apple, trong khi Samsung tiếp tục cải tiến công thức đã hoàn thiện.

Điều này tạo ra “cửa sổ cơ hội” khá hẹp để Xiaomi gây ấn tượng mạnh trước khi sự chú ý chuyển sang nơi khác.

Phân khúc điện thoại gập không còn được định nghĩa bởi thử nghiệm nữa, mà bởi khả năng thực thi. Và năm 2026 có thể trở thành thời điểm cạnh tranh khốc liệt nhất từ trước đến nay: Samsung tiếp tục tinh chỉnh, Motorola gây sức ép về giá, Google vẫn hiện diện, còn Apple chuẩn bị bước vào với chiến lược đầy tính toán.

Cuộc đua smartphone gập đang nóng lên từng ngày và Xiaomi phải chạy thật nhanh nếu muốn giữ vị trí trong cuộc chơi.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)