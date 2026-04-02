Sau vài năm kể từ khi Meta bất ngờ đạt thành công với chiếc kính thông minh Ray-Ban Meta AI glasses, thị trường kính AI vẫn gần như chưa có đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, những tín hiệu mới cho thấy cuộc cạnh tranh sắp trở nên nóng hơn.

Một tin đồn mới cho biết thương hiệu công nghệ nhỏ nhưng táo bạo Nothing đang chuẩn bị bước vào sân chơi này và điều đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch dài hạn của Apple.

Điện thoại Nothing Phone (4a) Pro với triết lý thiết kế đặc trưng. Ảnh: PhoneArena

Nothing có thể ra mắt kính AI đầu năm 2027

Theo báo cáo từ Bloomberg, Nothing có thể giới thiệu chiếc kính thông minh đầu tiên của mình trong nửa đầu năm 2027. Thiết bị được cho là sẽ tích hợp camera, micro và loa, đồng thời dựa vào smartphone kết nối để xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo.

Mô tả này cho thấy kính của Nothing sẽ không có màn hình hiển thị. Điều đó đặt sản phẩm vào cùng nhóm với Ray-Ban Meta AI glasses, những thiết bị tập trung vào tính năng ghi hình, trợ lý AI và âm thanh, thay vì hướng đến trải nghiệm thực tế tăng cường phức tạp.

Cách tiếp cận này cũng giúp giảm chi phí sản xuất, kéo giá bán xuống mức dễ tiếp cận hơn, đồng thời giảm rủi ro về công nghệ.

Với một thương hiệu nhỏ như Nothing, chiến lược này có thể giúp họ thâm nhập thị trường nhanh chóng mà không cần đầu tư khổng lồ như các “ông lớn”.

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Nothing sẽ hợp tác với một thương hiệu thời trang lớn như Meta đã làm. Tuy nhiên, chiếc kính của hãng được dự đoán vẫn sẽ có thiết kế độc đáo.

Công ty được cho là sẽ giữ lại triết lý thiết kế đặc trưng từ smartphone của mình, với mặt lưng trong suốt và hệ thống đèn LED nổi bật.

Nếu áp dụng thành công phong cách này vào kính thông minh, Nothing có thể tạo ra sản phẩm mang tính nhận diện cao. Điều này đặc biệt quan trọng trong thị trường kính AI, nơi ngoại hình đóng vai trò lớn trong việc thuyết phục người dùng đeo thiết bị hàng ngày.

Sự thay đổi này cũng xuất phát từ việc CEO Carl Pei điều chỉnh quan điểm về kính thông minh. Trước đây, ông từng hoài nghi về phân khúc này, nhưng hiện tại lại cho rằng Nothing nên theo đuổi chiến lược đa thiết bị, nơi smartphone, tai nghe và kính AI hoạt động trong một hệ sinh thái thống nhất.

Kính AI chỉ là một phần trong kế hoạch mở rộng của Nothing. Theo các nguồn tin, hãng còn chuẩn bị ra mắt một cặp tai nghe mới trước cuối năm nay.

Thiết bị này có thể tích hợp các tính năng AI chưa được tiết lộ, đóng vai trò cầu nối cho hệ sinh thái đa thiết bị mà Carl Pei hướng tới.

CEO Mark Zuckerberg giới thiệu kính thông minh Meta Ray-Ban Display mới, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, trong hội nghị Connect của công ty vào ngày 17/9/2025, tại Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: CNN

Nếu chiến lược này thành công, Nothing có thể xây dựng trải nghiệm liền mạch: tai nghe xử lý âm thanh, điện thoại xử lý AI, và kính đóng vai trò giao diện tương tác tự nhiên. Đây cũng chính là hướng đi mà nhiều công ty lớn đang theo đuổi.

Cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Nothing sẽ không bước vào thị trường một mình. Meta vừa tung ra phiên bản mới của kính Ray-Ban dành cho người dùng đeo kính cận. Trong khi đó, Samsung và Google cũng được dự đoán sẽ ra mắt thiết bị tương tự trong năm nay.

Về phía Apple, công ty được cho là đang phát triển nhiều thiết bị AI đeo được, bao gồm AirPods mới, một thiết bị dạng mặt dây chuyền và kính thông minh không màn hình. Những sản phẩm này có thể xuất hiện trước khi Apple tung ra mẫu kính AR cao cấp hơn vào khoảng năm 2028.

Điều đó có nghĩa là nếu Nothing ra mắt kính vào năm 2027, họ sẽ chen vào đúng giai đoạn Apple đang xây dựng hệ sinh thái AI đeo được. Một sản phẩm giá tốt, thiết kế hấp dẫn từ Nothing có thể khiến Apple phải điều chỉnh chiến lược hoặc đẩy nhanh tiến độ.

Sự bùng nổ kính AI không chỉ là câu chuyện công nghệ. Khi ngày càng nhiều công ty muốn đặt camera, micro và AI lên khuôn mặt người dùng, xã hội có thể đối mặt với những vấn đề mới về quyền riêng tư.

Không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi có nguy cơ bị người lạ ghi hình bất ngờ. Việc đeo kính AI có thể khiến ranh giới giữa đời sống riêng tư và không gian công cộng trở nên mờ nhạt.

Dù việc quay video từ góc nhìn cá nhân khá thú vị, nhưng cảm giác bị theo dõi lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Nothing chắc chắn không thể tự mình giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, nếu chiếc kính đầu tiên của hãng có thiết kế đẹp và giá bán hợp lý, công ty vẫn có thể thu hút một lượng người dùng đáng kể.

Khi đó, thị trường sẽ buộc phải thích nghi với thực tế mới, hoặc người dùng sẽ phải cảnh giác hơn với những chiếc kính mà người khác đang đeo.

Nothing có thể không phải cái tên lớn nhất trong ngành, nhưng hãng đã nhiều lần chứng minh khả năng tạo ra tiếng vang với những sản phẩm khác biệt.

Nếu kính AI của họ thành công, thị trường sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn, đặc biệt là trước thời điểm Apple tung ra các thiết bị AI chiến lược.

Một thương hiệu nhỏ đôi khi lại chính là yếu tố làm thay đổi cuộc chơi. Và trong trường hợp này, Nothing có thể trở thành nhân tố khiến kế hoạch năm 2027 của Apple phải điều chỉnh, trước khi cuộc đua kính AI thực sự bùng nổ.

(Theo PhoneArena, Techradar)