Mỗi năm trường có ba kỳ thực nghiệm, mỗi kỳ hợp tác với bốn doanh nghiệp top 100, tương đương một sinh viên có thể thực nghiệm tại 12 doanh nghiệp/năm.

Kỳ đầu tiên triển khai từ năm 2026, sinh viên sẽ thực nghiệm tại Central Retail, Guardian, L'Oréal và La Vie, với quy mô dự kiến khoảng 1.000 người tham gia.

Trước mỗi kỳ, sinh viên được tham dự các buổi chuẩn bị nền tảng do giảng viên và chuyên gia doanh nghiệp đảm nhiệm, bao gồm: Tác phong làm việc, phương pháp quan sát - ghi nhận dữ liệu, cùng những tiêu chuẩn tưởng như nhỏ nhất trong môi trường làm việc, như cách đi đứng tại cửa hàng hay quan sát tiêu chí dịch vụ.

PGS.TS Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB (Đại học Kinh tế TPHCM).

Trong 2-4 tuần, sinh viên sẽ đảm nhiệm hai nhóm nhiệm vụ gồm: Mystery Shopper - khảo sát trải nghiệm khách hàng theo mô hình 3C (doanh nghiệp - khách hàng - đối thủ) và Shadowing Sales Activation - quan sát, hỗ trợ hoạt động kích hoạt bán hàng.

Các nhiệm vụ được tiêu chuẩn hóa dựa trên quy trình thật của những doanh nghiệp bán lẻ, tiêu dùng nhanh và thương mại hiện đại.

Điểm khác biệt quan trọng là sinh viên trình bày báo cáo và nhận đánh giá trực tiếp từ quản lý doanh nghiệp, chứ không chỉ từ nhân sự tuyến dưới. Các em làm việc theo ca, có chỉ tiêu và chịu giám sát như nhân viên chính thức.

PGS.TS Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng việc đưa sinh viên vào môi trường thật là mảnh ghép còn thiếu của giáo dục đại học: “Nếu chỉ dừng ở việc mời doanh nghiệp đến chia sẻ, chúng ta không thể kỳ vọng sinh viên sẵn sàng đi làm. Các em cần một môi trường thật, nơi phải chứng kiến, xử lý và chịu trách nhiệm cho kết quả cụ thể”.

Theo ông, mô hình này tạo ra cầu nối giữa giảng dạy, trải nghiệm, đánh giá, giúp người học định hình tư duy nghề nghiệp sớm, nhận diện điểm mạnh, điểm cần cải thiện từ đó tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh.

Khảo sát của Hult International Business School năm 2024 ghi nhận chỉ 24% sinh viên tin rằng họ đủ năng lực khi bước vào môi trường làm việc; trong khi 96% nhà tuyển dụng mong đại học chuẩn bị kỹ hơn cho sinh viên. Báo cáo của Chartered Management Institute cũng cho thấy gần 80% doanh nghiệp đánh giá sinh viên “chưa sẵn sàng đi làm”.

TS Lê Huỳnh Phương Thục (Talent Connect Plus) chia sẻ trăn trở từ góc nhìn doanh nghiệp: sinh viên có kiến thức nhưng thiếu nhiều kỹ năng cơ bản, khiến chi phí đào tạo tăng. “Doanh nghiệp muốn sinh viên tốt nghiệp đã được ‘va chạm’ nhiều hơn trong quá trình học để có thêm trải nghiệm và kỹ năng thực chiến. ‘Va chạm’ càng nhiều ở những doanh nghiệp lớn, phức tạp, các bạn sẽ dễ thích nghi hơn khi gia nhập thị trường lao động", bà nói.