Chiều 5/12, ĐH Quốc gia TPHCM cho biết, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 tiếp tục triển khai theo định hướng ổn định và bền vững, tổ chức theo phương thức trắc nghiệm khách quan trên giấy, giữ nguyên cấu trúc đề thi nhằm đảm bảo tính ổn định, liên tục và khả năng so sánh kết quả giữa các năm.

Hai đợt thi diễn ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT và đồng thời tại nhiều địa phương nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh. Lịch đăng ký - công bố kết quả: Đợt 1: đăng ký từ 24/1 đến 23/2, công bố kết quả 17/4; Đợt 2: đăng ký từ 18/4 đến 25/4, công bố kết quả 6/6.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026 tiếp tục được tổ chức tại 15 tỉnh/thành phố: TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Học sinh TPHCM tham dự kỳ thi. Ảnh: Nguyễn Huế

Trung tâm Khảo thí sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức thi, tăng cường hướng dẫn, giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ quy trình, hạn chế sai sót và ngăn ngừa tái diễn các vi phạm từng xảy ra.

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình và biểu mẫu liên quan. Việc lấy ý kiến góp ý các đơn vị dự kiến thực hiện vào giữa tháng 12/2025, trước khi bộ quy định chính thức được phê duyệt và ban hành vào cuối năm 2025, làm cơ sở triển khai kỳ thi ĐGNL năm 2026.

Từ năm 2018 đến nay, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM duy trì sự phát triển ổn định, không ngừng mở rộng về quy mô, chất lượng và hiệu quả xét tuyển, nhận được sự đánh giá cao của xã hội. Kỳ thi góp phần giúp Đại học quốc gia TPHCM tuyển chọn được thí sinh có năng lực phù hợp với đặc thù đào tạo, đồng thời tạo góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh của nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Dù đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong giai đoạn 2018-2024, ĐH Quốc gia TPHCM tiếp tục cải tiến để nâng cao chất lượng kỳ thi. Năm 2025, đơn vị điều chỉnh cấu trúc đề thi nhằm đáp ứng cách tiếp cận mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, hướng đến đánh giá chính xác năng lực học đại học của thí sinh, đồng thời bảo đảm công bằng và cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho mọi đối tượng.

Theo điều chỉnh, nội dung Phần 1: Sử dụng ngôn ngữ và Phần 2: Toán học được giữ ổn định, nhưng tăng số lượng câu hỏi nhằm nâng cao độ tin cậy và khả năng phân loại. Thay đổi lớn nhất là việc hợp nhất Phần Logic - Phân tích số liệu và Phần Giải quyết vấn đề thành Phần 3: Tư duy khoa học. Phần thi này tập trung đánh giá năng lực logic, suy luận và giải quyết tình huống thực tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế và xã hội thông qua hệ thống câu hỏi cung cấp dữ liệu, thí nghiệm hoặc kết quả thực nghiệm, yêu cầu thí sinh phân tích, vận dụng và dự đoán.





