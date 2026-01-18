Đây là lần đầu tiên phụ huynh học sinh trường ngoài công lập được hưởng trực tiếp chính sách hỗ trợ giáo dục của thành phố.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Nguyễn Phượng (phường Từ Liêm, Hà Nội), có hai con đang học tại Trường Tiểu học Lômônôxốp, cho biết chị khá bất ngờ khi nhận được thông báo từ nhà trường về việc mỗi con được hỗ trợ 20.000 đồng/ngày. Đến ngày 9/1, nhà trường đã chuyển khoản hoàn tiền hơn 1,6 triệu đồng cho mỗi con, tổng cộng chị nhận hơn 3,2 triệu đồng.

Theo chị Phượng, nhà trường đã gửi bảng thống kê kèm phiếu chi trả hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh học kỳ I năm học 2025-2026, thực hiện theo Nghị quyết 18/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội. Dù khoản tiền không lớn, nhưng mang ý nghĩa tinh thần đáng kể, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với thế hệ tương lai, bảo đảm đầu tư công bằng giữa học sinh trường công và trường tư. “Cuối năm nhận được khoản hỗ trợ này chúng tôi thấy rất vui. Với gia đình tôi, số tiền giúp san sẻ chi phí giáo dục, tạo điều kiện để các con phát triển tốt hơn”, chị Phượng nói.

Chị Phượng cho hay, đây là số tiền hỗ trợ cho 4 tháng học kỳ I và mỗi học sinh có thể nhận được các mức khác nhau tùy thuộc vào số ngày đi học của con.

Chị Vũ Huyền Linh, có con theo học Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội cũng phấn khởi cho hay, đã nhận được hơn một triệu đồng tiền hoàn hỗ trợ ăn bán trú của con trai. “Thực sự tôi thấy khá vui và thiết thực, trước đây ít ai nghĩ rằng khi cho con học trường tư vẫn được hưởng các chính sách như học sinh trường công”, chị Linh nói.

Học sinh một trường tiểu học tư thục trên địa bàn Hà Nội.

Chị Lý, phụ huynh có con theo học Trường Tiểu học Phenikaa cho biết đã được nhà trường hoàn tiền hỗ trợ ăn bán trú của thành phố từ 3 tuần nay. Theo vị phụ huynh, số tiền hoàn của học sinh có sự chênh lệch, tùy theo số bữa ăn thực tế. Lớp con chị có phụ huynh nhận 1.620.000 đồng, có người nhận 1.600.000 đồng, hay 1.580.000 đồng hoặc 1.540.000 đồng.

Chị Lê Mai, phụ huynh có hai con đang học tại Trường Tiểu học Nguyễn Siêu, cho biết đã nhận được thông báo của nhà trường về việc cung cấp thông tin để nhận kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú. Thông báo nêu rõ, căn cứ nghị quyết quy định hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học năm học 2025-2026, mỗi học sinh được hỗ trợ 20.000 đồng cho mỗi bữa ăn thực tế.

“Tôi rất phấn khởi khi được TP Hà Nội quan tâm, hỗ trợ một phần chi phí học tập cho con, qua đó giảm gánh nặng tài chính cho gia đình. Từ nguồn kinh phí này, gia đình có thể tạo điều kiện cho các con tham gia thêm các môn năng khiếu, thể thao, nghệ thuật”, chị Mai chia sẻ.

Theo ghi nhận, phụ huynh tại nhiều trường tư thục trên địa bàn Hà Nội cũng đã nhận được thông báo từ nhà trường và đang chờ hoàn tiền theo đúng quy trình. Khoản hỗ trợ chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản phụ huynh.

Việc học sinh tiểu học, bao gồm cả khối công lập và tư thục, được hoàn tiền ăn bán trú xuất phát từ chính sách mới của TP Hà Nội trong năm học 2025-2026.

Cụ thể, theo Nghị quyết 18 quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Hà Nội (không bao gồm cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài), mỗi học sinh được hỗ trợ 20.000 đồng/ngày cho bữa ăn chính. Riêng học sinh tại 23 cơ sở giáo dục ở các xã miền núi và các xã thuộc bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ 30.000 đồng/học sinh/ngày.

Chính sách này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và TP Hà Nội về phát triển giáo dục toàn diện, chăm lo cho học sinh tiểu học - nhóm học 2 buổi/ngày; qua đó bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ thiết thực cho phụ huynh và nâng cao chất lượng học tập của học sinh.