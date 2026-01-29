Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, Sở sẽ có văn bản yêu cầu các trường dừng bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).

Theo ông Minh, Sở đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc. Việc thực phẩm không bảo đảm chất lượng đã được đưa vào trường học hay mới chỉ tồn tại trong phạm vi nội bộ doanh nghiệp cần chờ kết luận điều tra chính thức của cơ quan công an và Sở An toàn thực phẩm.

Hiện tại, có khoảng 8 trường học ở TPHCM đã tạm dừng tổ chức ăn bán trú hoặc đổi nhà cung cấp suất ăn/thực phẩm của Sago Food.

Liên quan đến sự việc, vào ngày 28/1, một số trường tiểu học trên địa bàn TPHCM đã phát đi thông báo tạm dừng tổ chức ăn bán trú sau phản ánh của Báo Dân Việt liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) – đơn vị cung cấp suất ăn học đường.

Thực phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food). Ảnh: chụp màn hình báo Dân Việt.

Theo dữ liệu từ Sở Tài chính TPHCM, Sago Food có đại diện pháp luật là bà Mai Thị Hồng Vân (sinh năm 1983), đang giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Thành lập vào tháng 1/2022, Sago Food có tổng vốn đăng ký là 8 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có địa chỉ tại xã Hiệp Phước, TPHCM và đăng ký tổng số lao động là 3 người.

Ngành nghề kinh doanh chính mà doanh nghiệp hiện đăng ký là dịch vụ ăn uống khác. Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp; Hoạt động của các căng tin.

Tuy nhiên, trước khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh vào tháng 7/2024, ngành nghề chính của doanh nghiệp này lại là: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn dầu DO, KO, dầu FO-R (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng LPG và dầu nhớt cặn).

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 29/1, đại diện UBND xã Hiệp Phước (nơi đặt trụ sở của Sago Food) cho biết, từ 1/7/2025 đến nay, UBND xã đã từng tổ chức 3 đợt kiểm tra đối với cơ sở này theo kế hoạch chung về an toàn thực phẩm, cụ thể:

-Lần 1 vào ngày 17/10/2025 và tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra chưa phát hiện hành vi vi phạm;

-Lần 2 vào ngày 9/1/2025 và đang chờ kết quả kết luận của cơ quan chức năng;

-Lần 3 vào ngày 28/1/2025, ngay khi địa phương tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí.

Cũng theo UBND xã Hiệp Phước, hiện tại, Sago Food có Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Ban Quản lý An toàn thực phẩm - UBND TPHCM cấp ngày 5/9/2023. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký.