Chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Báo Thanh Niên khởi xướng ngày 16/9/2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến nhiều trẻ em mất cha, mẹ. Chương trình hướng tới việc hỗ trợ, bảo trợ những trẻ có cha hoặc mẹ đột ngột qua đời vì dịch bệnh đến khi các em tròn 18 tuổi.

Sau 5 năm, chương trình đã kết nối bạn đọc, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho các em, đặc biệt trong việc học tập và định hướng tương lai.

Đến nay, hơn 2.200 lượt trẻ mồ côi tại TPHCM và một số tỉnh, thành phía Nam được hỗ trợ, trao quà với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng. Trong số này, 550 lượt trẻ được bảo trợ đến năm 18 tuổi, với tổng số tiền hơn 60,8 tỷ đồng.

Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 nơi diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Ảnh: CTCC

Đáng chú ý, đồng hành với các em không chỉ dừng ở việc hỗ trợ trước mắt, chương trình dành nhiều nguồn lực cho giáo dục. Khoảng 2,1 tỷ đồng học bổng đã được trao cho học sinh, sinh viên. Chương trình đồng thời tài trợ, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng cho những em sau 18 tuổi, khi đã hoàn thành bậc THPT.

Tổng kinh phí hỗ trợ khẩn cấp và bảo trợ cho trẻ mồ côi do Covid-19, trẻ bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, cùng các suất học bổng tiếng Anh được thực hiện trong gần 100 sự kiện đến nay đạt gần 77 tỷ đồng.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình hướng tới tạo dựng một điểm tựa lâu dài để trẻ mồ côi có thể tiếp tục đến trường, có cơ hội học nghề, học đại học và tự tin bước vào cuộc sống.

Trong khi đó, “Nghĩa tình phương Nam” là chương trình nghệ thuật thiện nguyện do VTV Nam Bộ tổ chức từ năm 2024, nhằm kết nối cộng đồng thông qua truyền hình và nghệ thuật.

Việc kết hợp “Nghĩa tình phương Nam” với “Cùng con đi tiếp cuộc đời” được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa những câu chuyện đẹp, đồng thời kết nối thêm nguồn lực xã hội để đồng hành với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Báo Thanh Niên sẽ phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời”, đánh dấu 5 năm chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Chương trình dự kiến diễn ra ngày 16/9 tại Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19.