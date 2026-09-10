Lý do chọn ngành học có nhiều nam hơn nữ

Thanh Ngân từng giành giải Nhì môn Vật lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm 2026. Tuy nhiên, với nữ sinh, danh hiệu thủ khoa đầu vào là điều nằm ngoài dự đoán. “Nếu quay lại những ngày đầu, em vẫn tin mình có thể đạt số điểm đó. Còn về việc trở thành thủ khoa đầu vào của Bách khoa thì em chưa từng nghĩ tới”, Ngân chia sẻ.

Theo Ngân, kết quả này trước hết nhờ sự cố gắng của bản thân, bên cạnh đó là may mắn khi được học tập trong môi trường tốt, có thầy cô và bạn bè đồng hành. Ở Trường THPT Nguyễn Khuyến, học sinh thường xuyên được làm quen với các kỳ thi thử, có khi được tổ chức mỗi tuần. Nhờ vậy, Ngân có nhiều cơ hội rèn khả năng làm bài dưới áp lực và điều chỉnh tâm lý trong phòng thi.

Mỗi khi kết quả chưa như mong muốn, nữ sinh không để bản thân rơi vào trạng thái áp lực hay mất phương hướng. Ngân chỉ nghĩ đơn giản rằng mình chưa tốt ở một phần kiến thức nào đó, sau đó xem lại bài, tìm nguyên nhân và ôn tập kỹ hơn.

“Em chọn học chắc kiến thức. Đối với em, học không chỉ là nhớ những gì thầy cô dạy mà quan trọng hơn là hiểu bản chất và biết áp dụng khi gặp những dạng bài khác”, Ngân nói.

Nữ sinh sẽ tiếp tục duy trì cách học này ở bậc đại học.

Võ Ngọc Thanh Ngân, Thủ khoa đầu vào Trường ĐH Bách khoa TPHCM. Ảnh: NQ

Thanh Ngân quyết định chọn ngành Điện - Điện tử của Trường ĐH Bách khoa bởi yêu thích tư duy logic và lập trình. Từ lớp 11, nữ sinh từng tự viết những đoạn code đơn giản để làm sản phẩm nộp bài môn Vật lý. Khi sản phẩm chạy thành công, Ngân cảm thấy rất vui và nhận ra đây có thể là lĩnh vực mình muốn theo đuổi trong tương lai. Việc biết Điện - Điện tử là ngành có nhiều nam sinh hơn nữ không khiến Ngân thay đổi lựa chọn.

“Em chưa từng nghĩ giới tính là rào cản cho đam mê của mình. Với em, là nam hay nữ không ảnh hưởng đến việc mình có phù hợp với STEM hay không. Quan trọng là được làm điều mình thích và chứng minh bản thân bằng kết quả đạt được”, Ngân chia sẻ.

Sau một tuần làm quen với môi trường đại học, nữ sinh cho biết khá bất ngờ khi thời khóa biểu nhẹ hơn nhiều so với cấp THPT. Việc học thoải mái hơn nhưng đồng thời đòi hỏi tính tự giác cao, bởi giảng viên không thể theo sát sinh viên như giáo viên phổ thông.

Vì vậy, Ngân nhắc mình không được chủ quan, lơ là việc học. Mục tiêu trước mắt của nữ sinh là cải thiện tiếng Anh, đồng thời cố gắng đạt kết quả học tập tốt trong những năm đại học.“Em muốn xây dựng một bảng điểm đẹp để có cơ hội lựa chọn ngành học mình muốn”, Ngân nói.

Gần một nửa tân sinh viên sở hữu chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên

Năm 2026, Trường ĐH Bách khoa TPHCM đón hơn 6.000 tân sinh viên.

Theo nhà trường, số thí sinh đăng ký xét tuyển tăng 49%, trong khi tổng số nguyện vọng tăng gần 68% so với năm 2025. Số lượng thí sinh tăng cùng mặt bằng năng lực đầu vào được nâng lên khiến 57 ngành/chương trình có điểm trúng tuyển tăng so với năm trước, cho thấy mức độ cạnh tranh và chất lượng nguồn tuyển ngày càng cao. Đáng chú ý, gần 60% tân sinh viên đạt từ 900 điểm trở lên thi Đánh giá năng lực.

Năm nay, trường nâng chuẩn quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. IELTS Academic từ 6.0 hoặc tương đương được quy đổi sang 8-10 điểm môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tùy mức chứng chỉ. Dù chuẩn quy đổi được nâng lên, gần một nửa tân sinh viên vẫn sở hữu chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên. Nữ sinh chiếm gần 22% tổng số tân sinh viên, tiếp tục cho thấy ngày càng nhiều nữ sinh tự tin lựa chọn các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

Với 95,04/100 điểm học lực theo phương thức xét tuyển Tổng hợp và 1.124 điểm Đánh giá năng lực, Võ Gia Thịnh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), trở thành thủ khoa kép của Trường ĐH Bách khoa năm 2026. Thịnh đồng thời là Á khoa tổ hợp A01 của tỉnh Đắk Lắk với Toán 10, Vật lý 9,75 và Tiếng Anh 8,5 điểm.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, có 3 thí sinh cùng đạt 29,5 điểm tổ hợp A00, gồm Võ Ngọc Thanh Ngân, Lê Công Nguyên và Nguyễn Hồng Việt. Cả ba cùng đạt danh hiệu thủ khoa có kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất. Trong đó, Thanh Ngân và Công Nguyên là Á khoa tổ hợp A00 của TPHCM. Hồng Việt là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Lâm Đồng với tổng điểm 37,75, gồm Toán 10, Vật lý 9,75, Hóa học 9,75 và Ngữ văn 8,25.

Điểm chung đặc biệt của 4 thủ khoa là đều đạt 300/300 điểm Toán trong kỳ thi Đánh giá năng lực và 10/10 điểm Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Riêng Gia Thịnh còn đạt điểm tuyệt đối ở phần Tư duy khoa học của bài thi Đánh giá năng lực.

Năm 2026, Trường ĐH Bách khoa tiếp tục lấy Toán làm trọng tâm trong đánh giá đầu vào khi nhân đôi điểm Toán trong tất cả thành phần dùng để tính điểm học lực của phương thức xét tuyển Tổng hợp, gồm điểm thi Đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học THPT. Cùng với đó, trường điều chỉnh thang quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo hướng chặt chẽ hơn và chỉ áp dụng quy đổi cho thành phần điểm thi tốt nghiệp THPT.