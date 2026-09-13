Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, tháng 8/2026, thị trường ô tô trong nước tiêu thụ tổng cộng 2.465 chiếc, tăng mạnh 30,6% so với tháng trước (1.887 chiếc). Lượng xe bán tải bán ra chiếm khoảng 9,7% tổng lượng ô tô bán ra của toàn thị trường trong cả tháng.

Trong tháng 8 vừa qua, thứ tự về doanh số của các mẫu xe bán tải đã có sự xáo trộn đáng kể so với tháng trước.

Đáng chú ý nhất là sự bứt tốc đáng kinh ngạc của Mitsubishi Triton với doanh số tới 1.145 chiếc, tăng gấp hơn 8 lần so với tháng trước và vượt xa những đối thủ. Đồng thời, Triton cũng chính là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 8.

Dù vậy, doanh số cộng dồn trong 8 tháng đầu năm của Triton chỉ là 2.826 chiếc, vẫn khá khiêm tốn so với các đối thủ như Ford Ranger hay Toyota Hilux.

Mitsubishi Triton bất ngờ vươn lên dẫn đầu toàn thị trường xe động cơ đốt trong trong tháng 8 vừa qua. Ảnh: Ngô Minh

"Vua bán tải" Ford Ranger xếp thứ hai với 729 chiếc bán ra trong tháng 8, giảm 25,1% so với tháng trước. Doanh số luỹ kế của Ford Ranger trong 8 tháng đầu năm vẫn dẫn đầu phân khúc với 8.679 chiếc bán ra, gấp hơn 3 lần so với Mitsubishi Triton.

Tụt xuống vị trí thứ ba là Toyota Hilux với doanh số đạt 562 chiếc, giảm 21,7% so với tháng 7. Dù vậy, mẫu xe bán tải của Toyota vẫn đạt 5.261 chiếc bán ra trong 8 tháng đầu năm, xếp thứ hai phân khúc.

Ford Ranger và cả Hilux bị Triton cho 'hít khói' trong tháng 8. Ảnh: FVN

Trong khi đó, cái tên còn lại Isuzu D-Max bán ra được 29 chiếc trong tháng 7 vừa qua, giảm còn gần một nửa so với tháng trước (55 chiếc), đồng thời tiếp tục "độc chiếm" vị trí cuối bảng quen thuộc. Doanh số luỹ kế của mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này là 454 chiếc trong 8 tháng đầu năm 2026.

Ngoài 4 mẫu xe kể trên, phân khúc xe bán tải còn một số cái tên khác nhưng ít phổ biến hơn như Nissan Navara, Mazda BT-50, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu không công bố doanh số bán hàng cụ thể.

Tại Việt Nam, bán tải vẫn là phân khúc có quy mô tương đối nhỏ và chủ yếu phục vụ nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng đặc thù.

Nhờ khả năng kết hợp giữa chở người và vận chuyển hàng hóa, dòng xe này được nhiều hộ kinh doanh, người làm xây dựng hoặc khách hàng thường xuyên di chuyển trên những cung đường địa hình ưa chuộng.

Sức tiêu thụ bán tải thời gian qua chịu tác động từ những thay đổi trong chính sách quản lý phương tiện cũng như các quy định hạn chế lưu thông tại một số khu vực đô thị.

Tuy nhiên, doanh số trong tháng 8, thời điểm trùng với tháng Ngâu và sức mua ô tô toàn thị trường sụt giảm mạnh, lại cho thấy phân khúc này đang có những tín hiệu đáng chú ý. Kết quả này phần nào cho thấy bán tải ngày càng được người Việt quan tâm, không chỉ như một phương tiện phục vụ công việc mà còn như một lựa chọn cho nhu cầu sử dụng đa dụng.

Thị trường xe giảm nhiệt mạnh trong tháng Ngâu Theo VAMA, tổng doanh số toàn thị trường tháng 8 đạt 25.395 xe, giảm 25% so với tháng 7 và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng xe du lịch đạt 16.738 chiếc, giảm tới 34% so với tháng trước. Còn Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công bán ra 2.928 chiếc trong tháng 8, bao gồm cả xe thương mại, giảm tới 17,6% so với tháng 7. Trong khi đó, VinFast vẫn bàn giao 20.161 ô tô điện trong tháng 8, giảm khoảng 7% so với tháng trước. Tổng cộng số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, lượng xe bán ra của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 8 vừa qua đạt 48.484 chiếc, giảm 17,9% so với tháng 7.

Bạn có đánh giá gì về các mẫu xe bán chạy trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!