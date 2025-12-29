Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc của 35 đối tượng vừa bị bắt quả tang tại một khu đất trống thuộc ấp Phú Thạnh, xã Phước Vĩnh Tây.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tin báo của người dân, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập phía sau một căn nhà hoang ở ấp Phú Thạnh để tổ chức đá gà ăn tiền.

Theo Phòng PC02, đây là tụ điểm cờ bạc có tổ chức, hoạt động tinh vi. Các đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp, bố trí người cảnh giới nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Trước tình hình trên, Phòng PC02 đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Phước Vĩnh Tây xác lập kế hoạch đấu tranh, triệt xóa thành công sới bạc này.

Hiện trường sới bạc đá gà bị Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá tại xã Phước Vĩnh Tây. Ảnh: CA

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 24/12, các mũi trinh sát bất ngờ ập vào bao vây hiện trường. Dù các đối tượng nháo nhào bỏ chạy nhằm thoát thân, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, bắt giữ tổng cộng 35 đối tượng.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ hơn 260 triệu đồng tiền mặt, 4 con gà đá, 27 xe máy các loại cùng nhiều điện thoại di động và dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, phân loại các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.