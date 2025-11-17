Mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Thu Bồn - Vu Gia dâng cao, nhiều vùng trũng thuộc hạ du như Quế Phước, Thượng Đức, Vu Gia, Đại Lộc (TP Đà Nẵng) bị ngập, một số tuyến giao thông bị chia cắt.

Tại xã Thượng Đức, nhiều khu vực vẫn bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân 50cm, có nơi hơn 1m. Đến chiều tối nay, nước lũ vẫn chưa có dấu hiệu rút.

Theo anh Hoàng Hải Lộc (trú xã Thượng Đức), đây đã là lần thứ 4 anh phải "chạy lũ" chỉ trong chưa đầy 1 tháng nay. Cửa hàng điện máy của anh vừa mở bán được vài hôm thì nước lại tràn vào.

"Khu vực chợ Hà Tân là vùng trũng của xã, bà con vừa dọn dẹp sau trận lụt trước được 5 ngày thì nay tiếp tục bị ngập. Thật sự rất nản, cũng muốn dọn đi nơi khác vì nước lụt cứ dồn dập. Chưa năm nào như năm nay...”, anh Lộc chia sẻ.

Tại xã Đại Lộc, nước lũ dâng nhanh từ sáng 17/11 và đến chiều tối cùng ngày, một số tuyến đường trên địa bàn đã ngập khoảng 0,3 - 0,5m, gây tê liệt giao thông cục bộ.

Một xe tải của người dân bị chết máy giữa dòng nước lũ.

Hàng trăm ngôi nhà ở các thôn Phú Hòa, Phú Nghĩa và Phú Mỹ bị nước lũ tràn vào nhà.

Nhiều tuyến đường nội thôn bị chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông.

Nhiều khu vực nước đã dâng cao hơn 1m.

Nước tràn vào nhà dân.

Tại nhiều tuyến đường, nước cuồn cuộn chảy khiến việc đi lại gần như tê liệt.

Một người dân lội nước đi mua lương thực.

Nước lũ bao vây khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Ông Trần Văn Hiếu (thôn Phú Mỹ)

Đang hì hục khơi dòng cho nước thoát bớt, ông Trần Văn Hiếu (thôn Phú Mỹ) buồn rầu cho biết khu vực này hễ mưa lớn kéo dài là lại ngập nặng, và đây đã là lần thứ 4 chỉ trong 20 ngày. “Chỉ vài giờ là nước đã dâng gần một mét. Đợt lũ trước, gia đình tôi phải kê toàn bộ đồ đạc lên cao, đến nay vẫn chưa dám mang xuống vì sợ mưa lũ ập đến bất ngờ”, ông Hiếu nói.

Hiện nay, lũ trên các sông tại Đà Nẵng đang lên nhanh. Mực nước trên các sông như sau: Sông Vu Gia tại Hội Khách: 16,32m - dưới báo động (BĐ) 3 0,18m; tại Ái Nghĩa: 8,95m - dưới BĐ3 0,05m. Sông Thu Bồn tại Nông Sơn: 13,73m - trên BĐ2 0,73m; tại Giao Thủy: 6,96m - trên BĐ1 0,46m; tại Câu Lâu: 2,83m - dưới BĐ2 0,17m; tại Hội An: 1,28m - dưới BĐ2 0,22m. Sông Tam Kỳ, sông Hàn dưới mức BĐ1.

Dự báo trong 12 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục lên, sông Vu Gia lên mức trên BĐ3, sông Thu Bồn lên mức trên BĐ2, sông Hàn và sông Tam Kỳ lên ở mức BĐ1-BĐ2. Trong 12-24 sau đó, lũ trên các sông dao động ở mức BĐ1 đến trên BĐ2, riêng trên sông Thu Bồn dao động ở mức dưới BĐ3.

Ô tô, xe máy được người dân đưa lên khu vực cao để tránh nước ngập.