Đoàn xe di chuyển từ nhiều hướng như từ các khách sạn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (Bắc Sơn) sau đó quay trở về tập kết tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 

Bộ Quốc phòng điều động 286 cán bộ, lái xe và 121 phương tiện trong toàn quân để tham gia phục vụ đưa, đón. Các cán bộ, lái xe được tập huấn, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đưa, đón 1.402 đại biểu của 25 đoàn đại biểu dự Đại hội 14 và đại biểu khách mời.

Trong lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng của Bộ Công an, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lưu ý các phương án phân luồng, dẫn đón đại biểu phải được thực hiện khoa học, bài bản, nhuần nhuyễn bảo đảm giao thông thông suốt nhưng không làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của nhân dân Thủ đô. 

Từ 6h sáng, các phương tiện di chuyển từ khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia qua các tuyến phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu để đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ
Dẫn đầu các đoàn xe chở đại biểu là xe đặc chủng dẫn đoàn của lực lượng CSGT. Đoàn xe chạy qua cầu vượt phố Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh
Đoàn xe chạy qua phố Nguyễn Thái Học
Các đoàn từ Hùng Vương vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 
CSGT dẫn đoàn tham gia đưa đón đoàn đại biểu
Đoàn xe di chuyển từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
Lực lượng kiểm soát quân sự của Quân đội tham gia tổng duyệt
Đoàn xe di chuyển qua phố Kim Mã về lại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Hà Nội đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội
Các lực lượng về đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Các lực lượng tổng duyệt bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, sơ suất dù là nhỏ nhất, không chỉ tại khu vực tổ chức Đại hội mà trên phạm vi toàn thành phố
Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Để bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông phục vụ Đại hội diễn ra từ ngày 19-25/1, Công an TP Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông đối với nhiều tuyến đường trọng điểm.

Trong thời gian từ 5h30 đến 11h30 ngày 14/1; từ 6h đến 8h30; từ 10h30 đến 12h; từ 13h đến 14h và từ 16h đến 19h trong các ngày trên sẽ tạm cấm toàn bộ xe tải thông dụng và xe tải chuyên dùng, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ các xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố), hoạt động trên các tuyến đường.

Cụ thể là: Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Trần Duy Hưng), Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia đoạn từ Phạm Hùng đến Đường gom phải Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo), đường Trần Hữu Dực, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến (từ Lê Văn Lương đến Phạm Hùng), Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai (từ Nguyễn Chí Thanh đến Phan Kế Bính), Đào Tấn, Kim Mã, Vạn Phúc, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Độc Lập, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn (từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Du), Hàng Lọng, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo (từ Quang Trung đến Quán Sứ), Quán Sứ, Tràng Thi.