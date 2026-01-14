Để bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông phục vụ Đại hội diễn ra từ ngày 19-25/1, Công an TP Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông đối với nhiều tuyến đường trọng điểm.
Trong thời gian từ 5h30 đến 11h30 ngày 14/1; từ 6h đến 8h30; từ 10h30 đến 12h; từ 13h đến 14h và từ 16h đến 19h trong các ngày trên sẽ tạm cấm toàn bộ xe tải thông dụng và xe tải chuyên dùng, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ các xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố), hoạt động trên các tuyến đường.
Cụ thể là: Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Trần Duy Hưng), Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia đoạn từ Phạm Hùng đến Đường gom phải Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo), đường Trần Hữu Dực, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến (từ Lê Văn Lương đến Phạm Hùng), Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai (từ Nguyễn Chí Thanh đến Phan Kế Bính), Đào Tấn, Kim Mã, Vạn Phúc, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Độc Lập, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn (từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Du), Hàng Lọng, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo (từ Quang Trung đến Quán Sứ), Quán Sứ, Tràng Thi.