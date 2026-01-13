Các cơ quan của Cục Xe máy-Vận tải đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, điều động 286 cán bộ, lái xe và 121 phương tiện trong toàn quân cơ động đến Lữ đoàn 971. Các cán bộ, lái xe được tập huấn, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đưa, đón 1.402 đại biểu của 25 đoàn đại biểu dự Đại hội 14 và đại biểu khách mời.

Trong những ngày qua, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban tổ chức tập huấn, tổ giáo viên, Lữ đoàn 971, Nhà máy Z157… đã tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn của thời tiết, nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt, tình trạng kỹ thuật phương tiện chất lượng không đồng đều, nhiều xe phải củng cố về kỹ thuật, hình thức; tập huấn với nhiều nội dung mới, yêu cầu khẩn trương trong thời gian chuẩn bị ngắn.

Lớp tập huấn đã linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, hoàn thành kế hoạch tập huấn và công tác chuẩn bị với khối lượng công việc lớn, khẩn trương.

100% nội dung lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn và các nội dung liên quan cho các lực lượng đạt yêu cầu sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa, đón các đại biểu dự Đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải chủ trì lễ xuất quân

Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải biểu dương sự nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn của các cơ quan đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội 14 của Đảng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa, đón các đại biểu, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải yêu cầu với chỉ huy đội hình cần nắm chắc nhiệm vụ, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức đưa, đón đại biểu theo điều hành của Ban tổ chức, chỉ huy điều hành vận tải chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Ông lưu ý cần thực hiện nghiêm quy định bảo vệ bí mật nhà nước, quy định bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ đưa đón đại biểu, nhất là bảo mật thông tin, tuyệt đối không để lộ, lọt thông tin.

Ngay sau lễ xuất quân, các lực lượng đã khảo sát tuyến đường thực hiện nhiệm vụ

Các đơn vị thường xuyên kiểm tra, củng cố tình trạng kỹ thuật phương tiện, các quy định trong hành quân; kịp thời báo cáo với chỉ huy đội hình các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị của Cục Xe máy-Vận tải theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục chủ động bám sát kế hoạch của Ban Tổ chức; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, triển khai các nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả, chu đáo, bảo đảm an toàn mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.