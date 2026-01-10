Bộ Công an sáng nay tổ chức Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, chỉ còn đúng 10 ngày nữa là Đại hội 14 của Đảng diễn ra, đây là thời điểm yêu cầu về công tác bảo vệ an ninh, an toàn được đặt ở cấp độ cao nhất.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đặc biệt là trong thời điểm này, các thế lực thù địch lợi dụng, tăng cường các hoạt động chống phá với nhiều hình thức, thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Lễ xuất quân và diễn tập

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong việc phối hợp với lực lượng Quân đội và các bộ, ngành liên quan, đã rất chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; quyết liệt xử lý tin giả, tin sai sự thật liên quan đến Đại hội; đồng thời giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, không để hình thành "điểm nóng".

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặc biệt này, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các lực lượng Công an tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tuyệt đối không được chủ quan, lơ là hay mất cảnh giác trong mọi tình huống. Lễ xuất quân và diễn tập chính là dấu mốc chuyển trạng thái của toàn lực lượng sang chế độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần mệnh lệnh này, coi đây là danh dự và trách nhiệm lớn lao trước Đảng và nhân dân. Qua buổi diễn tập, Thường trực Ban Bí thư lưu ý cần kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để bổ sung, hoàn thiện các phương án chiến đấu trong mọi tình huống.

Chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành phương tiện đặc chủng của Bộ Công an và lực lượng trực thăng thuộc Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không – Không quân (Bộ Quốc phòng)

Thường trực Ban Bí thư khẳng định tầm quan trọng của việc chủ động nắm chắc tình hình, hiệp đồng chặt chẽ, xử lý hiệu quả các nguy cơ từ sớm, từ xa.

Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, TP Hà Nội kiểm soát chặt chẽ các địa bàn chiến lược, địa bàn trọng điểm; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh không gian mạng; đặc biệt cần kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng phát tán tin xấu độc nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng và Nhà nước.

Các lực lượng phải siết chặt kỷ cương, nắm chắc tình hình từng địa bàn và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở mức cao nhất; tăng cường triển khai các đợt cao điểm tấn công tội phạm, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ; thường xuyên túc trực tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, an toàn phòng, chống cháy nổ tại tất cả các địa điểm diễn ra Đại hội, cũng như nơi lưu trú của đại biểu.

Các phương án phân luồng, dẫn đón đại biểu phải được thực hiện khoa học, bài bản, nhuần nhuyễn bảo đảm giao thông thông suốt nhưng không làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của nhân dân Thủ đô.

Thường trực Ban Bí thư cho rằng, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội 14 của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu đáp từ, phát lệnh lễ xuất quân và diễn tập phương án

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, các lực lượng sẽ luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch, dành toàn tâm, toàn lực để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội.