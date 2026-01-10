Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân và Sư đoàn 371, sáng 10/1, 6 tổ bay trực thăng của Trung đoàn 916 cất cánh từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội), sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho Đại hội 14 của Đảng.

Các phi công và tổ bay được lựa chọn có nhiều kinh nghiệm và số giờ bay tích lũy cao. Họ đều đã thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ đặc biệt trong thời gian qua. Với 5 tổ bay chính thức và 1 tổ bay dự bị, dàn trực thăng hùng hậu của Trung đoàn 916 sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho sự kiện chính trị đặc biệt sắp diễn ra tại Hà Nội với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Các tổ bay chuẩn bị tiến vào khu vực quảng trường Mỹ Đình trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nắng nhẹ.

Hình ảnh đoàn bay tiến vào trung tâm Hà Nội. Đội hình bay sáng nay gồm 7 chiếc trực thăng, trong đó 5 chiếc thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân và 2 trực thăng EC-155-B1 của Công ty Trực thăng Miền Bắc.

Lúc 8h40, trực thăng bay qua khu vực quảng trường Mỹ Đình.

Trong sáng nay, đoàn bay thực hiện hạ thấp độ cao, thấp nhất ở mức 150m.

Hình ảnh lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng tại quảng trường Mỹ Đình khi quan sát từ trên trực thăng. Ảnh: Quỳnh Anh - Roi

Trực thăng bay lượn 2 vòng quanh các tòa cao ốc ở khu vực Mỹ Đình, mỗi vòng cách nhau 5 phút.

Lúc 8h45, trực thăng bay qua khu vực tòa Landmark 72 (phố Dương Đình Nghệ) trước khi rời đi.

Sau khi thực hiện vòng thứ hai, khoảng 8h50, dàn trực thăng rời khỏi khu vực này, trở về sân bay Gia Lâm.

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19-25/1 tại Hà Nội.