Thông tin trên được nêu tại báo cáo Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn TPHCM.

Theo báo cáo, trong năm học 2025-2026, hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thành phố có nhiều biến động.

Cụ thể, TPHCM ghi nhận 292 trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở đào tạo bồi dưỡng có vốn đầu tư nước ngoài được mở mới. Cùng với đó, thành phố cấp phép thêm cho 6 trường phổ thông tư thục, 2 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, 148 tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và 67 trung tâm giáo dục kỹ năng sống.

Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Mỹ bị giải thể.

Ở chiều ngược lại, 112 trung tâm ngoại ngữ, tin học bị giải thể hoặc thu hồi quyết định trong năm học vừa qua. Ngoài ra, 10 trung tâm giáo dục kỹ năng sống cũng thuộc diện giải thể hoặc thu hồi quyết định.

Một số loại hình khác cũng có đơn vị bị giải thể hoặc thu hồi quyết định, gồm Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Mỹ và Cơ sở 2 - Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Nhân Văn.

Trong năm học 2025-2026, có 2 trường phổ thông tư thục, 2 trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài và một tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị đình chỉ hoạt động.

Cụ thể, hai trường phổ thông tư thục bị đình chỉ là Trường THCS và THPT Hàn Việt và Trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông. Hai trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài bị đình chỉ gồm Trường Mầm non Thế Giới Thống Nhất và Trường Mầm non ASC. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị đình chỉ là Công ty Cổ phần TFOCUS.

Báo cáo cho thấy thị trường giáo dục ngoài công lập, đặc biệt là lĩnh vực ngoại ngữ, tin học và đào tạo bồi dưỡng, tiếp tục có sự thay đổi mạnh về số lượng cơ sở hoạt động. Việc nhiều đơn vị được mở mới đồng thời với hàng trăm đơn vị bị giải thể, thu hồi quyết định đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi điều kiện hoạt động, chất lượng dịch vụ và việc tuân thủ các quy định đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thành phố.