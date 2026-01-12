Theo quyết định ban hành ngày 12/1/2026, UBND TPHCM giải thể Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ – Việt Nam (còn gọi là Trường Quốc tế Mỹ AISVN) tại địa chỉ số 220 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè (nay là xã Hiệp Phước, TPHCM).

Lý do giải thể được xác định là cơ sở giáo dục này đã hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục theo Quyết định số 2042/QĐ-SGDĐT ngày 28/6/2024 của Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhưng không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

Trường Quốc tế Mỹ. Ảnh: AISVN

UBND TPHCM yêu cầu Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS (nhà đầu tư) cùng Trường Quốc tế Mỹ có trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai theo đúng quy định pháp luật; đồng thời giải quyết đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học và người lao động.

Trong đó, doanh nghiệp phải thanh toán dứt điểm các khoản nợ, đặc biệt là các khoản chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; hoàn thành nghĩa vụ thuế; hoàn trả học phí và các khoản đã thu nhưng chưa sử dụng cho phụ huynh, học sinh.

Bên cạnh đó, trường và nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các chế độ về lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động theo hợp đồng đã ký kết và quy định pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thanh toán các khoản nợ phát sinh.

UBND TPHCM cũng yêu cầu Trường Quốc tế Mỹ bàn giao toàn bộ hồ sơ giáo dục, sổ sách quản lý cho Sở GD-ĐT TPHCM để lưu trữ theo quy định.

Sở GD-ĐT TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ chuyển học sinh sang các cơ sở giáo dục đã được cấp phép hoạt động, nhằm đảm bảo quyền lợi học tập và không làm gián đoạn việc học của học sinh; đồng thời giám sát việc thực hiện các nội dung của quyết định giải thể.

Sở Nội vụ, Cục Thuế TPHCM và Bảo hiểm xã hội TPHCM có trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc thanh toán các khoản nợ bảo hiểm, nghĩa vụ thuế và thực hiện chế độ thôi việc đối với người lao động của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS.