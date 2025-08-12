Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), danh sách các mẫu xe bán chậm nhất thị trường ô tô Việt Nam tháng 7/2025 không có sự thay đổi. Đáng chú ý, ba vị trí bán chậm nhất trên bảng xếp hạng vẫn được giữ nguyên.

Ford Explorer đã có tháng thứ 2 liên tiếp bị "xướng tên" ở vị trí "đầu bảng" khi doanh số bán xe vẫn tương tự như tháng 6 với chỉ 1 xe bán ra. Điều này cũng dễ hiểu khi Ford Việt Nam đã thông báo dừng phân phối mẫu SUV cỡ lớn này và giờ là thời điểm các đại lý của Ford đang cố gắng bán nốt lượng xe tồn. Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, Explorer chỉ bán được 132 xe.

Xếp ngay phía sau Ford Explorer là Honda Accord với 4 xe bán ra trong tháng 7/2025. Dù doanh số tăng gấp đôi so với tháng trước đó, Accord không thể cải thiện thứ hạng của mình khi vẫn nằm trong top đầu xe bán chậm nhất thị trường.

Ford Explorer đang trong giai đoạn thanh lý hàng tồn để khép lại 10 năm tồn tại trên thị trường Việt. Ảnh: Ford Việt Nam

Với 7 xe đã bán trong tháng 7, KIA Morning dù tăng gần 17% so với tháng 6 nhưng vị trí thứ 3 của mẫu xe này tiếp tục được giữ nguyên. Đây là một thực tế đáng báo động khi đã nhiều tháng qua, doanh số của mẫu xe đô thị cỡ A này đã liên tục lao dốc.

Khép lại tháng 7, Isuzu mu-X có tháng thứ 2 liên tiếp sụt giảm doanh số khi chỉ bán được 16 xe, tương đương mức giảm 30,4% so với tháng 6/2025, đẩy mẫu SUV này tăng thêm 1 bậc, từ vị trí thứ 5 tháng trước lên vị trí thứ 4.

Với mức giảm sâu nhất 48,5% so với tháng trước khi chỉ bán được 17 xe, Suzuki Jimny đã chuyển thứ hạng khi từ vị trí bán chậm thứ 10 lên vị trí thứ 5. Suzuki Jimny là mẫu SUV cỡ A không dành cho số đông nên việc thường xuyên góp mặt trong danh sách các mẫu xe bán chậm cũng không phải là điều gì quá bất ngờ.

Trong khi đó, với 18 xe đã bán ra trong tháng 7 và giảm nhẹ 10% so với tháng 6, KIA K5 đứng ở vị trí thứ 6 bán chậm.

Các mẫu xe bán chậm nhất tháng 7 còn lại cũng đều có sự thay đổi vị trí xếp hạng, cụ thể như KIA Soluto và Toyota Alphard đều bán được 22 xe với mức giảm lần lượt là 26,7% và 15,4%. Toyota Corolla Altis với 23 xe đã hạ từ vị trí thứ 5 xuống vị trí thứ 9 và Mitsubishi Outlander thay đổi từ vị trí thứ 9 "lên" vị trí thứ 10 nhờ bán được 37 xe.

Cùng với Honda Accord, Mitsubishi Outlander vẫn góp mặt trong danh sách top 10 xe bán chậm tháng 7 - là tháng thứ ba liên tiếp bị gọi tên. Hiện tại, hãng xe Nhật Bản đang có kế hoạch giới thiệu mẫu xe SUV 7 chỗ mới nhằm thay thế cho Outlander trong năm tới.

