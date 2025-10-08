Theo báo cáo mới công bố của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, trong tháng 9/2025 vừa qua, ước tính có tổng cộng 56.971 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Con số này tăng xấp xỉ 5,4% so với tháng 8 (với 54.074 chiếc).

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 9 ước đạt 38.700 chiếc, tăng nhẹ 2,4% so với tháng 8 và tăng 19,7% so với tháng 9/2024. Đây là tháng có sản lượng xuất xưởng cao thứ hai trong năm 2025, chỉ sau tháng 6.

Tổng cộng trong 9 tháng đầu năm, các nhà sản xuất ô tô trong nước xuất xưởng ước đạt 338.400 chiếc, tăng tới 52,7% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là con số rất cao, thể hiện nỗ lực của các nhà sản xuất ô tô trong nước trong 9 tháng vừa qua.

Trong 9 tháng đầu năm, các nhà sản xuất ô tô trong nước đã xuất xưởng ước đạt 338.400 chiếc ô tô mới. Ảnh: VF

Với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, trong tháng 9 vừa qua đã có ước tính có 18.271 xe được nhập về Việt Nam với tổng giá trị 402 triệu USD. Con số này tăng 12,3% về lượng và 10,7% về giá trị so với tháng 8 (với 16.274 chiếc, trị giá 363 triệu USD).

Cộng dồn trong 9 tháng đầu năm 2025, ước tính đã có 156.092 chiếc ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam với giá trị ước đạt 3,418 tỷ USD; tăng 24,8% về lượng và 33,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào Quý 4 - giai đoạn cao điểm cuối năm, đồng thời đang chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh nhất trong nhiều năm qua khi hầu hết các hãng đều tung ưu đãi sâu để kích cầu.

Dù nhu cầu mua xe phục vụ dịp Tết dần tăng nhưng nguồn cung dồi dào cùng áp lực tồn kho lớn khiến cuộc đua giảm giá chưa thể hạ nhiệt. Các chuyên gia nhận định, đây là thời điểm người tiêu dùng có nhiều cơ hội mua xe với mức giá hợp lý nhất.

