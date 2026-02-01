Theo trang The Sun, một bước đi được đánh giá là “mang tính cách mạng” vừa được xác nhận khi tập đoàn sản xuất ô tô lớn của Trung Quốc Chery công bố kế hoạch đặt trụ sở châu Âu tại Anh. Quyết định này được công bố ngay trong chuyến thăm mới đây của Thủ tướng Anh Keir Starmer tới Trung Quốc, tạo điểm nhấn quan trọng cho nỗ lực tăng cường quan hệ kinh tế song phương.

Theo thông tin ban đầu, Tập đoàn Chery dự kiến thành lập một trung tâm sản xuất mới tại thành phố cảng Liverpool. Tuy nhiên, công ty mẹ của các thương hiệu toàn cầu như Omoda & Jaecoo hiện chưa xác nhận thời điểm khởi công cũng như địa điểm cụ thể đặt trụ sở.

Dù vậy, việc chọn Anh là nơi đặt trụ sở chính tại châu Âu được kỳ vọng sẽ mang lại hàng trăm việc làm và cú hích đáng kể cho kinh tế địa phương. Hội đồng thành phố Liverpool gọi đây là “một trong những dự án quan trọng nhất” đối với ngành sản xuất tiên tiến của thành phố trong nhiều năm qua.

Được thành lập vào năm 1997, Chery là công ty mẹ của các thương hiệu toàn cầu Omoda và Jaecoo. Ảnh: The Sun

Lãnh đạo hội đồng, ông Liam Robinson nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của Chery là “cơ hội to lớn” cho Liverpool và toàn vùng, cho thấy những thế mạnh sẵn có của thành phố đã được ghi nhận, đồng thời giúp Liverpool “vươn lên vị trí hàng đầu” trong lĩnh vực sản xuất hiện đại.

Song song với kế hoạch mở rộng sang châu Âu, Chery được cho là đang tiến rất gần tới một thỏa thuận hợp tác đặc biệt với Jaguar Land Rover (JLR), cho phép hãng sản xuất ô tô ngay tại Anh dựa trên dây chuyền sẵn có của đối tác. Đây được xem là bước phát triển tiếp theo trong quan hệ giữa hai bên, sau khi cùng thành lập liên doanh vào năm 2021.

Về phía Jaguar, thỏa thuận với hãng xe Trung Quốc mang ý nghĩa lớn trong bối cảnh hãng xe Anh vừa trải qua giai đoạn khó khăn khi phải ngừng sản xuất hơn 5 tuần trong năm 2025 vì một cuộc tấn công mạng quy mô lớn. Việc hợp tác sản xuất động cơ ngay tại Anh được kỳ vọng sẽ củng cố năng lực sản xuất, giảm rủi ro gián đoạn và hỗ trợ quá trình phục hồi của mình.

Với dự án trụ sở mới và thỏa thuận chiến lược đang được xúc tiến, giới quan sát nhận định quyết định của Chery không chỉ mở rộng dấu ấn của các hãng xe Trung Quốc tại châu Âu mà còn thúc đẩy quan hệ thương mại Anh - Trung trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng quyết liệt.

(Theo The Sun)

