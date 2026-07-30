Nam thanh niên tử vong, trên người có nhiều hình xăm

Liên quan đến vụ phát hiện nam thanh niên được cho là đã tử vong nhiều ngày trong một căn hộ chung cư tại phường Tây Mỗ (Hà Nội), ngày 30/7, phóng viên đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Khu vực tòa nhà nơi nam thanh niên tử vong thuê ở. Ảnh: T.D.

Nhiều cư dân sinh sống tại tòa nhà cho biết, nạn nhân là anh Đỗ A.T. (SN 1991, quê Lào Cai), đã sống tại đây khá lâu. Họ thường bắt gặp anh ở thang máy hoặc sảnh chung cư mỗi khi xuống nhận đồ ăn và nhu yếu phẩm.

Bà Nguyễn T.H. (60 tuổi), cư dân cùng tòa nhà, chia sẻ: "Tôi thường xuyên gặp anh ấy. Bề ngoài có khá nhiều hình xăm nên thoạt nhìn ai cũng thấy sợ. Nhưng nhìn gương mặt thì rất hiền lành".

Khi phát hiện nam thanh niên tử vong có rất đông người dân theo dõi dưới chân tòa nhà. Ảnh: T.D.

Cùng nhận xét, chị Lê H.A. (40 tuổi) cho biết anh T. là người sống khá khép kín, ít nói. "Chỉ khi tôi chủ động chào hỏi trong thang máy thì anh ấy mới đáp lại. Tôi biết anh ấy vì khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Sau khi quen mặt, mỗi lần gặp, anh ấy đều chào hỏi rất lễ phép", chị A. nói.

Theo chị A., anh T. đã chuyển về sinh sống tại chung cư từ khá lâu, song chị không biết chính xác căn hộ anh thuê ở tầng nào. "Tôi chỉ nghe nói gần đây anh ấy thuê căn hộ ở tầng 20, còn thuê từ bao giờ thì không rõ", chị cho biết.

Chủ căn hộ gõ cửa nhiều lần không được

Chị Đỗ V.N. (26 tuổi), sống cùng tầng với nạn nhân, cho biết anh T. thuê căn hộ số 20XX và thỉnh thoảng hai người có gặp nhau. Theo lời kể của chị N., khoảng 18h30 ngày 29/7, chủ căn hộ đến gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời.

Khu vực thang máy mỗi khi nam thanh niên vào căn hộ. Ảnh: T.D.

"Do quá lâu không liên lạc được, chủ nhà đã nhờ ban quản lý và nhân viên bảo vệ hỗ trợ mở cửa. Khi cửa vừa mở, mọi người bàng hoàng phát hiện anh T. đã tử vong trong căn hộ nên lập tức trình báo cơ quan công an", chị N. kể.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường.

"Khi đó có rất đông người dân đứng theo dõi bên ngoài nhưng không ai dám vào căn hộ. Sau khi công an đến, khu vực tiếp tục được phong tỏa, người dân không được tiếp cận", chị N. cho biết thêm.

Khu vực căn hộ nam thanh niên thuê để ở. Ảnh: T.D.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công an phường Tây Mỗ xác nhận nạn nhân là Đỗ A.T. (SN 1991, quê Lào Cai), một người có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội.

Theo đại diện công an, qua xác minh ban đầu, anh T. có thói quen thường xuyên đi chơi và nhiều lần tắt điện thoại trong vài ngày, khiến người khác không thể liên lạc được.

"Khi tiếp cận căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân tử vong trên giường trong tư thế đắp chăn. Bước đầu chưa ghi nhận dấu hiệu của một vụ án mạng", đại diện Công an phường Tây Mỗ cho biết.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh trước thời điểm nạn nhân tử vong có ai đến căn hộ hay không, đồng thời làm rõ các hoạt động của anh T. trước khi xảy ra vụ việc. Sau khi có đầy đủ kết quả điều tra, cơ quan công an sẽ kết luận nguyên nhân tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ.