Sáng 29/9, tại tòa CT4 của một chung cư trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, sự cố thang máy khiến nhiều cư dân bức xúc. Nguyên nhân xuất phát từ hành vi tưởng nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm: một cư dân dùng vật dụng chèn cửa thang máy.

Chị Diệu L., cư dân tòa CT4, bức xúc cho biết: "Việc chèn cửa khiến thang bị kẹt, thanh kiểm cửa biến dạng, mất hoàn toàn chức năng vận hành. Hậu quả là thang máy PL4-CT4 phải tạm dừng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại trong giờ cao điểm của hàng trăm cư dân. Nguy hiểm hơn, hành vi này tiềm ẩn rủi ro tai nạn nghiêm trọng nếu thang vận hành sai cách”.

Theo Ban Quản lý (BQL) tòa nhà, sự cố không chỉ là hỏng hóc kỹ thuật mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Khi cửa thang bị chèn, hệ thống an toàn có thể bị vô hiệu hóa, khiến thang dừng đột ngột hoặc không đúng tầng, gây hoảng loạn cho người trong cabin và tiềm ẩn nguy cơ ngạt khí.

Bên cạnh đó, việc khắc phục sự cố thường tốn kém và mất nhiều thời gian, dẫn đến gián đoạn sinh hoạt, đi lại khó khăn và bất tiện cho cư dân.

Việc chèn cửa đã khiến thang bị kẹt, biến dạng thanh kiểm cửa, mất hoàn toàn chức năng vận hành.

Anh Nguyễn Văn Th., một cư dân khác, nhận định: “Ý thức của một số người thật đáng báo động. Chỉ vì tiện lợi cá nhân mà bất chấp an toàn, để lại hậu quả cho cả tòa nhà. Chúng tôi mong Ban quản lý mạnh tay hơn, thậm chí công khai danh tính những trường hợp vi phạm để răn đe".

Ngay sau sự việc, BQL tòa nhà đã ban hành thông báo khẩn, nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi: dùng vật dụng chèn cửa, giữ cửa bằng tay hoặc vật cản, hay tự ý can thiệp vào hệ thống thang máy. BQL khẳng định mọi hành vi cố ý gây hư hỏng thiết bị sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm dân sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Để phòng ngừa tình huống tương tự, cư dân được khuyến cáo sử dụng nút bấm duy trì mở cửa (Door opening button) thay vì chèn vật dụng. Trong trường hợp thang gặp sự cố, cần ngay lập tức liên hệ BQL, bộ phận kỹ thuật hoặc bảo vệ tòa nhà để được hỗ trợ kịp thời.

Sự cố tại tòa CT4 không phải là cá biệt. Trước đó, tối 27/9, tại chung cư CT12B, khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội), ba bé trai thi ném dép cũng đã vô tình làm gãy vòi phun nước hệ thống PCCC. Nước chảy xối xả xuống sàn, ảnh hưởng đến hệ thống điện và khiến hai thang máy trong tòa nhà phải dừng hoạt động.

Nhiều ý kiến cho rằng, để đảm bảo an toàn và duy trì môi trường sống văn minh, mỗi cư dân chung cư cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ hướng dẫn sử dụng, đồng thời nhắc nhở người xung quanh. Bởi chỉ một hành vi sai cách nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho cả tòa nhà, ảnh hưởng đến an toàn, tài sản và sinh hoạt của toàn thể cư dân.