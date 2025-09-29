XEM CLIP:

Tối 27/9, tại chung cư CT12B, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) xảy ra một sự việc hy hữu: 3 bé trai chơi trò ném dép thi xem ai ném xa hơn đã vô tình làm gãy vòi phun nước của hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC). Nước từ vòi phun chảy xối xả xuống sàn, gây ảnh hưởng đến hệ thống điện và khiến hai thang máy trong tòa nhà phải dừng hoạt động.

Đoạn clip ghi lại vụ việc được người dân chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng lan truyền và gây nhiều tranh luận.

Thông tin trên mạng xã hội và khu vực 3 bé trai thi nhau ném dép. Ảnh: Cắt từ clip.

Hình ảnh cho thấy, 3 bé trai ném dép ở hành lang tầng 5. Bất ngờ, một chiếc dép trúng vòi phun nước cứu hỏa. Chỉ vài giây sau, nước tuôn ào ạt xuống sàn, tràn vào thang máy. Ba bé hoảng hốt bỏ chạy, để lại cảnh tượng hỗn loạn cho cư dân.

Một cư dân kể lại: “Chỉ khoảng một phút sau, chúng tôi phát hiện thì nước đã chảy xuống, tràn cả vào thang máy. Hai thang bị hỏng, phải dừng hoạt động. Rất may, hôm đó là cuối tuần nên ít người đi lại”.

Khu vực vòi phun bị hư hỏng, nước chảy xuống vào thang máy.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại, nhắc nhở phụ huynh cần giám sát chặt con trẻ hơn, tránh những trò nghịch dại có thể gây hậu quả lớn. Đáng chú ý, có tin đồn lan truyền rằng chi phí thay mới một thang máy có thể lên tới 2 tỷ đồng, khiến dư luận càng xôn xao về trách nhiệm bồi thường.

Khu vực 3 trẻ em ném dép giờ đã khô ráo.

Chiều 28/9, chị T. (mẹ của bé trai 7 tuổi vô tình gây ra sự cố) chia sẻ: “Đây là sự việc vô cùng đáng tiếc. Các cháu chỉ chơi ném dép xem ai xa hơn, không ngờ lại gây hậu quả như vậy.

Khi biết chuyện, con tôi sợ hãi trốn sang nhà bạn, cả tối không dám ngủ. Gia đình tôi đã ngay lập tức làm việc với ban quản trị tòa nhà, mong sao việc sửa chữa không quá tốn kém”.

Theo chị T., hiện đơn vị bảo trì thang máy vẫn đang kiểm tra mức độ hư hỏng, chưa có con số chính thức về chi phí. Gia đình chị cũng bất ngờ trước tin đồn “2 tỷ đồng” đang lan truyền.

Khu vực tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.

Một bảo vệ chung cư xác nhận sự cố khiến 2 thang máy phải dừng hoạt động, song 5 thang khác vẫn vận hành bình thường. “Ban quản lý và cư dân sẽ cùng thỏa thuận phương án xử lý, sau khi có kết quả giám định chính thức từ đơn vị bảo trì”, vị này cho hay.