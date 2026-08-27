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Chiều 27/8, trao đổi với VietNamNet, đại diện Công an phường Thanh Xuân cho biết đơn vị đã triệu tập người đàn ông bị tố hành hung anh Trần Quang Khải (SN 2007, quê Ninh Bình), sinh viên Trường Đại học Điện lực, hiện tạm trú tại phường Tây Tựu, đến trụ sở làm việc.

Theo đại diện công an, bước đầu hai bên đã thỏa thuận, giải quyết sự việc. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết và xử lý theo quy định pháp luật.

Bị đấm, tát sau khi nhường đường

Theo trình bày của anh Khải, khoảng 21h50 ngày 23/8, anh đứng trú mưa tại góc tường khu N1, ngõ 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân. Nam sinh cho rằng vị trí đứng sát tường, không gây cản trở việc đi lại.

Thời điểm này, một người đàn ông điều khiển ô tô BKS 30B-720.XX đang loay hoay lùi xe. Tài xế hạ kính xuống và xảy ra lời qua tiếng lại với anh Khải.

“Sau khi nói qua lại 1-2 câu, tôi chủ động lùi sâu vào trong ngõ để nhường đường. Tuy nhiên, khi lùi xe xong, người này hùng hổ lao đến đấm, tát liên tiếp vào mặt tôi và tiếp tục chửi bới”, anh Khải kể.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Quá hoảng sợ, nam sinh bỏ lại xe máy và đồ đạc rồi chạy khỏi hiện trường. Một người dân có mặt tại khu vực đã can ngăn nên người đàn ông không tiếp tục đuổi theo.

Khi anh Khải quay lại lấy xe và đồ đạc, một phụ nữ được cho là người nhà hoặc vợ của tài xế có lời đe dọa. Sau đó, người phụ nữ gọi người đàn ông ra và chỉ vị trí của anh Khải.

Theo nam sinh, người đàn ông tiếp tục đuổi theo và có ý định nhặt gạch để ném.

“Lúc đó tôi rất sợ nên chạy quanh khu vực Trường THCS Thanh Xuân để trốn. Tôi phải chờ đến khi tài xế kia vào nhà mới dám quay lại lấy xe và đồ đạc”, anh Khải nói.

Sau sự việc, anh Khải cho biết một bên tai vẫn bị ù, vùng miệng sưng đau và chảy máu. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nam sinh chưa đến bệnh viện thăm khám.

Chạy xe ôm để trang trải học phí

Anh Khải cho biết đang là sinh viên nên ban đêm thường tranh thủ chạy xe ôm để kiếm tiền đóng học phí và trang trải sinh hoạt.

“Tôi là sinh viên, ban đêm tranh thủ chạy xe ôm để kiếm tiền đóng học phí và trang trải sinh hoạt. Không ngờ chỉ đang trú mưa lại xảy ra chuyện như vậy”, anh Khải chia sẻ.

Sau khi xảy ra sự việc, anh đã đến Công an phường Thanh Xuân trình báo. Khoảng 10h20 ngày 25/8, một cán bộ công an liên hệ, đề nghị anh đến trụ sở làm việc vào buổi chiều.

Đại diện Công an phường Thanh Xuân xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Khải, đồng thời mời những người liên quan đến trụ sở để xác minh, làm rõ vụ việc.