Cửa sổ máy bay bị vỡ khiến hành khách bị hút ra ngoài. Ảnh: CNN

Theo CNN, chuyến bay đến thành phố Memmingen, Đức buộc phải quay trở lại thành phố Thessaloniki, Hy Lạp, nơi khởi hành vào sáng 10/7, khi một cửa sổ bị hỏng chỉ ít phút sau khi máy bay cất cánh.

Đài Phát thanh Truyền hình ERT của Hy Lạp đưa tin, người đàn ông chưa được công bố danh tính được cho là đang ngồi cạnh cửa sổ thì bất ngờ bị lực hút kéo ra khỏi khoang máy bay, đầu tiên là đầu rồi đến vai. Những hành khách xung quanh đã kịp thời giữ chặt người này, ngăn không để anh ta bị kéo ra ngoài thêm.

Sau đó, máy bay quay trở lại Thessaloniki và hành khách trên được điều trị vì sốc và các vết thương khác. Các hành khách còn lại được chuyển sang chuyến bay khác để tiếp tục hành trình.

Một trong những hành khách ở trên máy bay vào thời điểm đó nói với đài phát thanh Thessaloniki: “Chúng tôi ngồi cách xa nơi xảy ra sự việc một chút, tất cả những gì chúng tôi nghe thấy là một tiếng động lớn và sau đó mặt nạ dưỡng khí rơi xuống. Hành khách đó bị thương và ngất xỉu.”

Theo trang theo dõi chuyến bay AirNav Radar, chuyến bay FR1879 cất cánh lúc 05h57 địa phương và hạ cánh trở lại cùng một đường băng sau 1 giờ 13 phút. Dữ liệu AirNav Radar cho thấy máy bay trên là Boeing 737-8AS 18 năm tuổi và đã quay đầu ở độ cao khoảng 4.876m .

Ryanair đã xác nhận sự cố và cho biết: “Một chuyến bay của Ryanair khởi hành từ Thessaloniki đến Memmingen vào sáng 10/7 đã quay trở lại Thessaloniki ngay sau khi cất cánh do cửa sổ hành khách bị bung ra trên không. Máy bay đã hạ cánh bình thường và hành khách đã trở lại nhà ga”.

Cơ quan Điều tra An toàn Hàng không và Đường sắt Hy Lạp (HARSIA) đã mở cuộc điều tra về vụ việc trên.