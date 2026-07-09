Video từ hiện trường vụ cháy. Video: CGTN

Các đoạn video do đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố cho thấy ngọn lửa bao trùm nhà máy gồm nhiều tầng, trong khi cột khói đen dày đặc bốc cao lên bầu trời. Nhiều người được cho là bị mắc kẹt trên mái nhà khi khói lửa bao vây xung quanh.

Các nỗ lực chữa cháy vẫn đang diễn ra, mặc dù ngọn lửa đã được dập tắt phần lớn vào khoảng 17h40. Một quan chức cứu hỏa địa phương cho biết, các đội cứu hỏa và cứu hộ đã điều động 183 người và 35 phương tiện đến hiện trường.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, đám cháy bắt đầu từ tầng trệt của nhà máy giày Huiteng. Một quan chức địa phương cho biết vật liệu sản xuất giày dép được lưu trữ trong tòa nhà rất dễ cháy và có thể khiến ngọn lửa lan nhanh.

Bộ Quản lý tình huống khẩn cấp của Trung Quốc tuyên bố, vụ hỏa hoạn gây thương vong lớn nhưng không nêu cụ thể có bao nhiêu người thiệt mạng và bị thương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm, cứu nạn, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan nếu phát hiện sai phạm.

Đài CCTV đưa tin do trong nhà máy có nhiều vật liệu và chất kết dính dễ cháy, mùi khét tại hiện trường rất nồng, gây cay mắt. Thành phố Tấn Giang là trung tâm sản xuất giày dép và may mặc lớn của Trung Quốc, thường được mệnh danh là "thủ phủ giày dép" của nước này.

Theo số liệu chính thức, hàng nghìn công ty tại Tấn Giang đã sản xuất hơn 1,2 tỷ đôi giày trong năm 2024, chiếm khoảng 20% tổng sản lượng giày dép toàn cầu.