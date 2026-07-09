Ông Trump bước ra khỏi máy bay. Ảnh: EPA

Sau đó, ông Trump lên chiếc chuyên cơ mới tại căn cứ không quân Mildenhall ở Anh để thực hiện chuyến bay trở về Washington. Theo báo Guardian, sự thay đổi bất ngờ này làm dấy lên nhiều đồn đoán về các lo ngại an ninh.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tối 8/7, ông Trump viết: "Chúng tôi vừa hạ cánh và gặp chiếc Không lực Một mới, vốn đã được đưa tới căn cứ không quân Mildenhall từ trước để chúng tôi có thể cho các quân nhân tuyệt vời tại đây xem theo nguyện vọng của toàn bộ căn cứ". Nhà lãnh đạo Mỹ đã đăng kèm bức ảnh các quân nhân đứng trước máy bay mới.

Ông cho biết thêm: "Mọi người đều rất hào hứng, bức ảnh đã được đính kèm. Việc ghé qua diễn ra trên đường từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về Mỹ và hầu như không làm thay đổi lộ trình bay".

Trong bài đăng về việc thay đổi kế hoạch bay, ông Trump viết: "Để tri ân những quân nhân dũng cảm của chúng ta, chúng tôi sẽ điều chiếc Không lực Một hoàn toàn mới và thực sự tuyệt vời đến căn cứ không quân Mildenhall ở Anh để họ có cơ hội tham quan chiếc máy bay".

Ông nói thêm: "Vì lý do hoài niệm, chúng tôi sẽ sử dụng chiếc Air Force One cũ bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Mildenhall. Đây là một chặng bay ngắn nhưng hoàn toàn xứng đáng để các anh hùng quân đội của chúng ta có cơ hội chiêm ngưỡng thành viên mới tuyệt đẹp của phi đội Không lực".

Trước đó, ông Trump đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc chuyên cơ mới trị giá khoảng 400 triệu USD do chính phủ Qatar tặng Mỹ vào năm ngoái. Đây cũng là chuyến bay quốc tế đầu tiên của chiếc máy bay này. Vì vậy, việc bất ngờ chuyển sang sử dụng chiếc Không lực Một cũ cho chặng bay trở về đã làm dấy lên nhiều câu hỏi trong cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, khi ông Trump được hỏi vì sao không tiếp tục sử dụng chiếc chuyên cơ mới.

Một phóng viên hỏi Tổng thống Trump về những đồn đoán rằng ông rời Ankara không phải trên chuyên cơ mới vì lo ngại an ninh liên quan đến Iran”, đồng thời lưu ý rằng: “Hôm nay ông đã hai lần nói về việc Iran có thể ám sát ông và có thể thành công”.

Ông Trump không trả lời trực tiếp câu hỏi về chiếc máy bay nhưng khi nói về nguy cơ bị Iran ám sát, ông cho biết: "Tôi thường xuyên nhắc đến điều này vì cuộc sống của một tổng thống rất nguy hiểm.... Tôi là mục tiêu số một trong danh sách ám sát của Iran".