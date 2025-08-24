Lần phẫu thuật thất bại ở Mỹ

Bà N.H (51 tuổi, Việt kiều sống tại Mỹ) đã trải qua hành trình chữa bệnh đầy kịch tính, từ những khoảnh khắc cận kề cái chết ở Mỹ đến ca phẫu thuật thành công bất ngờ tại Việt Nam vào tháng 7.

Chia sẻ với phóng viên báo VietNamNet, bà H. kể, tháng 5, bà bất ngờ bị những cơn đau bụng dữ dội hành hạ. Bà phải đi cấp cứu tại một bệnh viện lớn ở Los Angeles (Mỹ).

Sau khi nhập viện, các bác sĩ phát hiện nữ bệnh nhân có hàng trăm viên sỏi gây tắc nghẽn ống dẫn mật. Bác sĩ kết luận cần phẫu thuật cắt túi mật để giải quyết tình trạng này. Tuy nhiên, ca mổ đã không thể thực hiện do bà H. gặp vấn đề nghiêm trọng khi gây mê.

“Nhớ lại ca mổ ấy, tôi vẫn ám ảnh. Khi bác sĩ đưa ống thở vào, cổ họng tôi thắt lại, cảm giác như bị nghẹt. Trong cơn mơ màng, nước mắt trào ra, tôi cầu mong ai đó giúp hút dịch để thở được. Đó là khoảnh khắc tôi nghĩ mình sắp chết, tôi chờ từng phút, từng giây để có thể thở", bà H. kể lại, giọng vẫn còn ám ảnh.

Hình ảnh sỏi mật của chị H. sau cắt ra. Ảnh: NVCC.

Sau vài phút nguy kịch, bà H. được chuyển gấp xuống phòng cấp cứu đặc biệt. Tại đây, nhân viên y tế đã kịp thời hút dịch liên tục, giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy hiểm. Sau 4 ngày điều trị tích cực, bà được xuất viện nhưng chưa thể phẫu thuật.

Lúc này, bà H. nhớ lại một sự cố tương tự cách đây không lâu, khi bà về Việt Nam thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ nhưng không thể gây mê. Bác sĩ khi ấy đã cảnh báo: “Suốt đời, cô không được gây mê nữa. Hãy ghi chú điều này như một phần của hồ sơ y tế”.

Tuy nhiên, bà H. chưa thực sự nhận thức được mức độ nguy hiểm của vấn đề này cho đến lần không thực hiện được ca mổ tại Mỹ.

Quyết định trở về Việt Nam chữa bệnh

Cuối tháng 7, bà H. trở về Việt Nam công tác và tìm kiếm hy vọng điều trị sỏi mật tại quê hương.

“Tôi bắt buộc phải cắt mật nhưng lại không thể gây mê, đây là vấn đề thực sự nan giải và tôi cần lời khuyên của bác sĩ”, bà H. nói.

Ban đầu về TPHCM, bà mua gói bảo hiểm để chi trả chi phí phẫu thuật tại một bệnh viện tư nhân lớn. Tuy nhiên, qua lời giới thiệu của một người bạn thời tiểu học - nay là bác sĩ tại TPHCM, bà H. quyết định đến Bệnh viện Trưng Vương để được tư vấn.

Tại đây, bà chia sẻ với các bác sĩ về tình trạng sỏi mật và tiền sử hai lần gây mê thất bại.

“Tôi cảm thấy an tâm khi kể lại ca mổ thất bại vì không thể gây mê, bác sĩ đã lắng nghe rất kỹ và hiểu những gì tôi trải qua. Họ đã giải thích cặn kẽ và mang lại cho tôi niềm tin tuyệt đối. Tôi chọn phẫu thuật vào ngày 1/8”, nữ Việt kiều kể.

Ca phẫu thuật thành công và bất ngờ về chi phí

Trước ca mổ, bác sĩ Đoàn Kim Huyên, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Trưng Vương, đã kiểm tra kỹ lưỡng, họ phát hiện bà H. dị ứng với hơn 20 kháng nguyên, có cân nặng cao và mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ - những yếu tố làm tăng nguy cơ biến chứng.

Tuy nhiên, với tình trạng của bệnh nhân, điều trị không hợp lý có thể gây viêm túi mật nặng, sỏi có thể rơi xuống đường mật chính làm tắc nghẽn đường mật, gây viêm tụy cấp, tắc ruột và nhiều biến chứng khác.

Để đảm bảo an toàn, ê-kíp đã áp dụng phương pháp gây mê đặc biệt: Phun khí dung, tiêm thuốc chống dị ứng qua tĩnh mạch và theo dõi sát sao đường thở của bệnh nhân. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, loại bỏ thành công 481 viên sỏi trong túi mật.

Ba ngày sau, bà H. xuất viện vào ngày 4/8. “Tôi cảm thấy như được tái sinh. Không còn đau đớn, tôi thậm chí có thể đi chơi ngay hôm sau”, bà vui vẻ chia sẻ. Điều khiến bà H. và gia đình bất ngờ hơn cả là chi phí phẫu thuật, bao gồm cả phòng dịch vụ, chỉ bằng 2-3% so với chi phí tại Mỹ.

Sỏi túi mật là bệnh lý thường gặp, ở Việt Nam, khoảng 8-10% dân số bị tình trạng này. Nhiều bệnh nhân khi được phát hiện mắc sỏi túi mật chưa có triệu chứng (22,6 - 80%). Sỏi mật sẽ không hòa tan hoặc biến mất theo thời gian, khi đã hình thành sẽ tồn tại, tiến triển tăng, sau 9 - 20 năm, 11,7% đến 23,7% sẽ xuất hiện triệu chứng, nguy cơ bị biến chứng lên tới 30,3%.

