Chỉ còn vài ngày trước kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh), một tai nạn bất ngờ khiến Lưu Tiến Trung - cậu học trò người Sán Dìu ở xã Tràng Lương (TP Đông Triều cũ) - bị gãy tay phải. Những tưởng cánh cửa mơ ước đã khép lại, nhưng bằng nghị lực, Trung nén đau, cầm bút bằng cả cánh tay, viết nên hành trình kiên cường để hôm nay giành suất tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thầy giáo chủ nhiệm đang hướng dẫn cho em Lưu Tiến Trung trong một buổi ôn thi đội tuyển.

Vượt khó để khẳng định bản thân

Nhắc lại kỳ thi vào lớp 10 chuyên Toán - Tin, Trung vẫn không quên những ngày phải cầm bút bằng cả cánh tay. Chỉ bốn ngày trước kỳ thi, em không may bị gãy cổ tay phải. Vết thương tưởng chừng khiến việc dự thi bất khả thi, song Trung quyết định không bỏ cuộc.

“Cổ tay không cử động được thì em dùng cả cánh tay để viết. Các thầy cô khuyên để sang năm thi lại, nhưng nghĩ đã cố gắng ôn bao ngày qua nên em vẫn đi thi”, Trung kể.

Quyết tâm ấy đã đưa em vào lớp Chuyên Toán - Tin đúng như mơ ước, mở ra hành trình mới cho cậu học trò vùng mỏ đam mê máy tính.

Niềm đam mê ấy được nhen nhóm từ năm lớp 4. Đến cuối lớp 8, Trung cùng một số bạn được giáo viên Trường Chuyên Hạ Long bồi dưỡng thi đội tuyển Tin học. Kết quả, em đoạt giải Khuyến khích cấp tỉnh. Lên lớp 9, Trung tiếp tục xuất sắc giành giải Nhì cấp tỉnh môn Tin học, giải Nhất thị xã Đông Triều và giải Khuyến khích Tin học trẻ cấp tỉnh.

Những thành tích đó giúp Trung thêm tự tin bước vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Năm học 2023-2024, em đoạt giải Khuyến khích. Chỉ một năm sau, 2024-2025, Trung tiến thêm một bậc, giành giải Ba quốc gia môn Tin học - thành tích không dễ có được, đặc biệt là với một học sinh dân tộc thiểu số.

Lưu Tiến Trung (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng thầy giáo chủ nhiệm và các bạn đạt giải học sinh giỏi cấp Quốc gia.

Với hành trình đầy nỗ lực ấy, Trung vừa trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu được tuyển thẳng vào ngành Khoa học máy tính (IT1), Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thầy giáo chủ nhiệm lớp 12 Tin, Hà Đại Tôn, nhận xét: “Em Trung là một học sinh rất nỗ lực. So với nhiều bạn trong đội tuyển, em chững chạc, năng động. Ngoài việc học, em còn tham gia thể dục thể thao, hoạt động tập thể. Mọi nhiệm vụ được giao, em đều hoàn thành xuất sắc. Quan trọng nhất, Trung luôn có tinh thần cầu tiến, biết tự rèn luyện để tiến bộ”.

Trái ngọt từ nghị lực và chính sách đồng hành

Theo Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Hạ Long, Nghị quyết 63/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tạo ra nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đặc biệt là giai đoạn 2021-2026.

Hiệu trưởng Đỗ Thị Diệu Thúy cho biết: “Đây là nguồn động viên lớn, khuyến khích các em nỗ lực học tập. Với học sinh dân tộc thiểu số, khi mới vào trường chuyên thường có khoảng cách nhất định về học lực so với bạn bè ở trung tâm. Tuy nhiên, chỉ sau một học kỳ, nhờ sự kiên trì của chính các em và sự kèm cặp sát sao của thầy cô, khoảng cách ấy dần được thu hẹp, nhiều em vươn lên gặt hái thành tích nổi bật”.

Lưu Tiến Trung (thứ 2 từ trái sang) cùng thầy giáo chủ nhiệm và các bạn đạt giải học sinh giỏi cấp Quốc gia trong một giờ thực hành.

Năm học 2024-2025, trường ghi nhận nhiều kết quả nổi bật từ cấp quốc gia đến quốc tế. Tỷ lệ đỗ đại học của học sinh lớp 12 đạt mức cao, nhiều em trúng tuyển thẳng vào các trường đại học tốp đầu cả nước. Dù số lượng học sinh dân tộc thiểu số trúng tuyển vào Trường Chuyên Hạ Long hằng năm không nhiều, nhưng thành tích đạt được lại rất ấn tượng.

Từ cậu bé gãy tay vẫn kiên định dự thi, Trung đã chứng minh rằng với nghị lực, sự đồng hành của chính sách và sự tận tâm của thầy cô, học sinh vùng khó khăn hoàn toàn có thể chạm tới tri thức. Thành công ấy cũng là lời nhắn gửi: Nếu kiên trì và dám ước mơ, mọi cánh cửa đều sẽ mở ra.