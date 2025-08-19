Đây là bộ sách chuyên đề đầu tiên tại Việt Nam về tài chính học đường, được thiết kế hệ thống, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các chuẩn mực kiến thức tài chính trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều rủi ro tài chính phát sinh như lừa đảo trực tuyến, tín dụng đen, gian lận thương mại… việc trang bị kiến thức tài chính từ sớm được coi là giải pháp căn cơ để bảo vệ người tiêu dùng và cộng đồng.

Tác giả Thúy Sen (áo dài xanh) tại lễ giới thiệu bộ sách.

Bộ sách do thạc sĩ Lê Thị Thúy Sen - Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng làm chủ biên, cùng nhóm biên soạn và hội đồng cố vấn gồm các chuyên gia hàng đầu về tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật. Bà Thúy Sen là tác giả cuốn Khéo khôn với tiền - tránh những ưu phiền (NXB Kim Đồng, 2023), phát hành hơn 35.000 bản.

Theo ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: "Trang bị sớm kiến thức và kỹ năng tài chính sẽ giúp học sinh hiểu được giá trị của lao động, đồng tiền, sự vận hành của tài chính - tiền tệ, từ đó hình thành tư duy tài chính cá nhân, trở thành những công dân sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội".

Bộ sách đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà giáo, nhà quản lý và chuyên gia trong nước và quốc tế.

Bộ sách gồm 12 cuốn, chia theo 3 cấp học:

- Tiểu học - Hiểu đúng về tiền - giúp học sinh hình thành nhận thức ban đầu về giá trị đồng tiền, chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm và chia sẻ.

- Trung học cơ sở - Học thông dụng khéo, Hiểu về tiền tránh muộn phiền - trang bị kiến thức cơ bản về tiết kiệm, chi tiêu, thanh toán, đầu tư, tiền kỹ thuật số và nghề nghiệp trong bối cảnh công nghệ số; Trung học phổ thông.

- Thông minh tài chính - Tự chủ tương lai - giúp học sinh hiểu sâu hơn về kinh tế vĩ mô, hệ thống tài chính, ngân hàng, các sản phẩm đầu tư, quản trị tài chính cá nhân và khởi nghiệp.

Điểm đặc biệt của bộ sách là lồng ghép hàng trăm câu ca dao, tục ngữ, truyện kể dân gian và biểu tượng văn hóa quen thuộc, tạo sự gần gũi và khơi gợi cảm hứng học tập cho học sinh.

GS.TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận xét: "Giáo dục tài chính giúp học sinh có kiến thức cơ bản về tiền, biết sử dụng hợp lý và hiểu cơ chế điều hành chính sách tiền tệ".

Trong khi đó, PGS.TS Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho rằng, rèn luyện thói quen chi tiêu từ nhỏ giúp thế hệ tương lai biết trân trọng giá trị lao động, hình thành năng lực quản lý tài chính cá nhân và kinh tế vĩ mô.

"Giáo dục tài chính cho giới trẻ là cần thiết cho hạnh phúc và sự ổn định của gia đình, cũng như sự thành công của quốc gia", Giáo sư John A. Quelch, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard nhận xét.