Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV, nhấn mạnh: "Cuốn sách ra đời đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đài có ý nghĩa lớn lao, thể hiện sự trân trọng và biết ơn những thế hệ đi trước đã bồi đắp giá trị thiêng liêng ‘Tiếng nói Việt Nam’. Đây cũng là quyết tâm, ước vọng của VOV hôm nay: luôn đồng hành cùng đất nước, cùng nhân dân trong kỷ nguyên mới".

Các đại biểu tại lễ ra mắt sách.

Theo ông Hùng, quá trình biên soạn chỉ kéo dài 6 tháng với khối lượng công việc đồ sộ: bổ sung tư liệu, thẩm định dữ liệu lịch sử, tham vấn ý kiến nguyên lãnh đạo Đài. Hội đồng biên soạn đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để cuốn sách không chỉ là tư liệu lịch sử mà còn là thông điệp gửi tới các thế hệ sau.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết, cuốn sách gồm 7 chương, phản ánh toàn diện hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của Đài, đồng thời khắc họa rõ vai trò, vị thế của VOV trong lòng quốc gia và nhân dân.

Ấn phẩm có dung lượng gần 500 trang, tập trung 3 nội dung chính:

- Tái hiện truyền thống và bản lĩnh vượt khó trong 80 năm hình thành, phát triển.

- Phản ánh sự gắn bó, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên với sứ mệnh kết nối ý Đảng với lòng dân.

- Định hướng chiến lược phát triển của VOV trong kỷ nguyên số, trước thềm giai đoạn mới của đất nước.

Một điểm mới nổi bật là phần kỷ yếu có ứng dụng mã QR, giúp độc giả tiếp cận thêm thông tin về các giai đoạn phát triển, đội ngũ lãnh đạo, đơn vị trực thuộc và các phần thưởng cao quý. Ngoài ra, mục Những câu chuyện của Bác Hồ với Đài Tiếng nói Việt Nam được biên soạn công phu, phản ánh tình cảm đặc biệt của Người dành cho Đài.

Nhà báo Vũ Duy - Trưởng ban Thời sự VOV1, Thư ký Hội đồng biên soạn cho biết, cuốn sách bổ sung nhiều nội dung mới giai đoạn 2015 - 2025 và chuyên mục Âm vang Tiếng nói Việt Nam với ý kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, văn nghệ sĩ, trí thức và công chúng trong, ngoài nước.

Tại lễ ra mắt, ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc VOV, đã trao tặng sách cho các nguyên lãnh đạo Đài và đại biểu tham dự.

Theo Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng, cuốn sách không chỉ ghi lại lịch sử vẻ vang mà còn định hướng tương lai phát triển của VOV: "Trong bối cảnh kỷ nguyên số, VOV ưu tiên chuyển đổi số, phát triển nội dung số, tận dụng tối đa không gian số để lan tỏa tiếng nói Việt Nam ra thế giới".

Mỗi trang sách không chỉ chứa dữ liệu, hình ảnh mà còn là những câu chuyện, kỷ niệm, cảm xúc, qua đó tái hiện mối gắn bó sâu nặng giữa Đài và công chúng trong suốt 80 năm qua.

Ấn phẩm được kỳ vọng trở thành tài liệu lịch sử - truyền thông quan trọng, khơi dậy tình yêu nghề cho thế hệ trẻ, thôi thúc đội ngũ làm báo phát thanh tiếp tục cống hiến, để VOV giữ vững vị thế là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của quốc gia, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng và phát triển đất nước.