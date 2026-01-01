Ngày 31/12, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã công bố 15 sự kiện Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu năm 2025, trong đó, cuộc thi Đến với Con đường tương lai được lựa chọn cùng nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng cấp quốc gia, cho thấy giá trị tư tưởng, nội dung bền vững và tác động xã hội rõ nét. Đây cũng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực thúc đẩy văn hóa đọc, lan tỏa tri thức và khơi dậy khát vọng phát triển trong cộng đồng.

Tác phẩm "Con đường tương lai".

Cuộc thi Đến với Con đường tương lai do Thời báo Văn học Nghệ thuật, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường cùng Sàn Văn hóa học và đọc Việt Nam phát động từ tháng 7/2025. Chương trình xoay quanh tác phẩm Con đường tương lai của tác giả Nguyễn Xuân Tuấn được tổ chức bài bản, định hướng rõ ràng, không chỉ dừng ở hình thức phong trào mà hướng tới lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, tư duy đổi mới và trách nhiệm xã hội.

Điểm nổi bật của cuộc thi là khả năng lan tỏa vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động văn hóa đơn thuần, góp phần hình thành thói quen đọc sách, suy ngẫm và đối thoại tri thức, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Việc lọt Top 15 sự kiện Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu năm 2025 là dấu mốc quan trọng đối với cuộc thi, đồng thời khẳng định vai trò của các hoạt động văn hóa gắn với tri thức trong việc bồi đắp nền tảng tinh thần, nuôi dưỡng khát vọng phát triển bền vững của xã hội.