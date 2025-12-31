Trong nhịp sống ngày càng gấp gáp, khi áp lực học tập, công việc và công nghệ khiến nhiều gia đình dần xa nhau ngay trong chính ngôi nhà của mình, việc nuôi dưỡng sự kết nối và đời sống tinh thần đang trở thành nhu cầu thiết yếu. Từ thực tế đó, Thái Hà Books giới thiệu hai ấn phẩm mới: bộ thẻ Về nhà với nhau và sổ nhật ký chánh niệm Ngồi chơi với chính mình, hướng đến xây dựng gia đình an yên, thấu hiểu và gắn kết.

Hai ấn phẩm ra đời từ một câu hỏi giản dị nhưng cốt lõi: Làm thế nào để cha mẹ có thể thật sự ở bên con bằng sự hiện diện trọn vẹn, không chỉ bằng trách nhiệm?

Bộ thẻ Về nhà với nhau gồm 40 tấm thẻ, được thiết kế như một công cụ đồng hành để cha mẹ và con cái dễ dàng tương tác trong đời sống hàng ngày. Mỗi tấm thẻ là một lời gợi mở nhẹ nhàng, giúp các thành viên trong gia đình cùng dừng lại, lắng nghe và trò chuyện với nhau bằng sự chân thành.

Thông qua những thực hành ngắn gọn, bộ thẻ giúp cả gia đình chậm lại, chuyển từ phản ứng vội vàng sang lắng nghe và thấu hiểu. Đồng thời, các thành viên học cách gọi tên và đón nhận cảm xúc, từ niềm vui đến giận dữ, lo lắng, thay vì né tránh hay bùng nổ, qua đó giảm xung đột và tăng sự thấu cảm.

Không nhằm dạy dỗ hay sửa sai, Về nhà với nhau hướng đến việc xây dựng không gian giao tiếp an toàn, nơi con dám chia sẻ, vợ chồng dám nói thật lòng và cha mẹ cảm thấy được lắng nghe. Sự kết nối được nuôi dưỡng đều đặn trở thành nền tảng giúp gia đình tăng sức đề kháng tâm lý, vững vàng hơn trước những áp lực và khủng hoảng.

Sổ nhật ký chánh niệm Ngồi chơi với chính mình là người bạn đồng hành dịu dàng dành cho trẻ em và cả người lớn. Cuốn sổ mở ra một không gian riêng tư, nơi mỗi người có thể dừng lại, viết và vẽ về cảm xúc của mình mà không bị đánh giá hay chấm điểm.

Thông qua các gợi ý chánh niệm nhẹ nhàng, cuốn sổ giúp trẻ học cách lắng nghe bản thân, nuôi dưỡng sự bình tĩnh và lòng tự thương, từ đó xây dựng nền tảng cảm xúc vững vàng khi đối diện với áp lực học tập, bạn bè và cuộc sống. Với cha mẹ, đây cũng là công cụ hỗ trợ để hiểu con sâu sắc hơn, giảm phản ứng căng thẳng và tăng sự đồng hành.

Hai tác phẩm cùng chia sẻ một tinh thần xuyên suốt: Trước khi nuôi dưỡng một đứa trẻ, hãy cho phép mình được dừng lại”. Khi cha mẹ biết lắng nghe chính mình, sự bình an ấy sẽ lan tỏa tự nhiên đến con trẻ. Khi gia đình có thể ngồi lại với nhau mà không phán xét, không áp lực, ngôi nhà sẽ trở thành nơi trú ẩn an toàn đầu tiên của mỗi đứa trẻ.

Thông qua hai ấn phẩm này, Thái Hà Books mong muốn góp phần xây dựng những gia đình có đời sống tinh thần lành mạnh, nơi sự kết nối được nuôi dưỡng bằng sự hiện diện, thấu hiểu và yêu thương mỗi ngày.