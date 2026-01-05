Chiều 5/1, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách 80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm cho biết, thời gian qua Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản nhiều cuốn sách có giá trị về Quốc hội, được cán bộ, đảng viên và đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đánh giá cao.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa 1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nhà xuất bản đã phối hợp biên soạn, xuất bản nhiều ấn phẩm quan trọng như: Quốc hội Việt Nam: 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển; Quốc hội Việt Nam: 80 năm hình thành và phát triển (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia); 50 năm quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển (1975 - 2025); Lịch sử Văn phòng Quốc hội…

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, cuốn sách 80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử đã khắc họa hành trình 80 năm của Quốc hội Việt Nam - hành trình của trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần tận tụy và khát vọng không ngừng vươn lên, hướng tới mục tiêu phụng sự nhân dân, kiến tạo sự phát triển bền vững của đất nước.

"Quốc hội Việt Nam là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, luôn gắn bó mật thiết, có trách nhiệm với cử tri và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân", ông nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, cuốn sách là một dấu ấn quan trọng trong quá trình phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan của Quốc hội và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, biên tập viên NXB, đồng thời biểu dương sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị của hai cơ quan trong công tác tham mưu, tổ chức xuất bản các ấn phẩm quan trọng của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng nhấn mạnh, thời gian tới khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, sự phối hợp giữa Quốc hội và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cần tiếp tục được tăng cường, nâng lên tầm cao mới, nhằm biên tập, xuất bản và tuyên truyền các ấn phẩm lý luận, chính trị, pháp luật có giá trị lý luận và thực tiễn; xuất bản bộ Văn kiện Quốc hội toàn tập lần thứ hai (có sửa chữa, bổ sung), hoàn thành vào dịp kỷ niệm 85 năm Quốc hội Việt Nam; đồng thời thực hiện việc cung cấp sách của Nhà xuất bản cho đại biểu Quốc hội tại mỗi kỳ họp.

Cuốn sách 80 năm Quốc hội Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử là công trình được biên soạn công phu, có ý nghĩa chính trị, lịch sử và thực tiễn sâu sắc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước; lãnh đạo Quốc hội trao tặng Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong công tác phối hợp biên soạn, xuất bản sách thời gian qua.

Cuốn sách 80 năm Quốc hội Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử là công trình được biên soạn công phu, có ý nghĩa chính trị, lịch sử và thực tiễn sâu sắc, tái hiện sinh động chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Quốc hội Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng.

Nội dung sách gồm 2 phần.

Phần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội, làm nổi bật những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền và Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là tư tưởng, chỉ đạo về công tác bầu cử.

Phần thứ hai, 80 năm Quốc hội Việt Nam (1946 - 2026), giới thiệu toàn diện 15 nhiệm kỳ Quốc hội với những dấu ấn, điểm nhấn tiêu biểu, khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của Quốc hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.