Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về “Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội và Phú Thọ đối với các công ty cung cấp máy tính, cài đặt phần mềm.

Đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước được khởi tố liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam (địa chỉ tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) do bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1981) làm giám đốc đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn.

Các máy tính này được cài đặt hệ điều hành Windows và Microsoft Office sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép (crack, key lậu, activator) nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam. Ảnh: CACC

Mở rộng xác minh tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn, cơ quan công an phát hiện thêm 350 máy tính có dấu hiệu tương tự. Số thiết bị này do Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam (địa chỉ ở phường Khương Đình, Hà Nội, từ tháng 4/2025 đổi thành Công ty Cổ phần hệ thống thông tin Athena Việt Nam) và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution (địa chỉ phường Thanh Xuân, Hà Nội) cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, giá trị bản quyền của hệ điều hành Windows và Microsoft Office dao động từ 4-9 triệu đồng/máy. Thiệt hại trực tiếp ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Cơ quan công an cũng xác định việc sử dụng phần mềm kích hoạt trái phép tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, dễ bị cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp và đánh cắp dữ liệu.

Đây không phải vụ án đầu tiên liên quan đến vi phạm bản quyền.

Trước đó, ngày 15/5 và 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố 5 vụ án hình sự và 7 bị can cùng về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Cụ thể, 7 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hải Bình (Tổng giám đốc Công ty BH Media); Võ Văn Nam (Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment); Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng (thuộc nhóm 1900 Group tại Hạ Long); Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy (Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn hoạt động tại TPHCM, Đà Lạt); Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời).

Diệp Văn Lập (trái) và Nguyễn Hải Bình. Ảnh: BCA

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Hải Bình đã ký hợp đồng với nhiều phòng trà, đơn vị tổ chức đêm nhạc để ghi âm, ghi hình các tác phẩm âm nhạc. Sau đó, các đối tượng chỉnh sửa, sao chép và đăng tải lên các kênh YouTube khi chưa được phép của tác giả, chủ sở hữu. Nguồn thu quảng cáo từ các sản phẩm này được chuyển về Công ty BH Media.

Tại Trung tâm Giọng ca để đời, Diệp Văn Lập vừa biểu diễn vừa tổ chức ghi âm, ghi hình các tiết mục, sau đó sao chép và ký hợp đồng với BH Media để đăng tải lên YouTube nhưng không xin phép và không trả tiền bản quyền cho tác giả.

Tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy được xác định đã xin phép biểu diễn nhưng đồng thời tự ý ghi âm, ghi hình các tác phẩm rồi thông qua BH Media đăng tải lên mạng.

Cơ quan điều tra xác định Công ty BH Media cùng các đối tượng liên quan đã hưởng lợi khoảng 6 tỷ đồng từ hoạt động này. BH Media thực hiện việc chi trả cho các đối tượng theo tỷ lệ phần trăm đã thỏa thuận.