Hansi Flick dùng chiêu độc trong giờ nghỉ giải lao để khích dàn sao Barca thắng ngược Atletico, vòng 12 La Liga, không cho Real Madrid cùng Mourinho hả hê.

Dù Barca khép lại hiệp 1 với bàn gỡ từ Fermin Lopez sau khi để con trai HLV Diego Simeone ghi bàn phút thứ 10, đưa Atletico vượt lên dẫn trước, nhưng Hansi Flick rất không hài lòng.

Hansi Flick không hài lòng những gì Barca thể hiện trong hiệp 1. Ảnh: FCB

Đó là một Barca nhạt nhẽo, thiếu sức sống, kiểm soát bóng chưa đủ tốt, không có sự kết dính giữa các tuyến tạo cơ hội cho Atletico dễ dàng đánh bại.

Và Hansi Flick đã tận dụng thời gian nghỉ giữa trận để thay đổi bộ mặt của Barca trong hiệp 2, với quyết định quan trọng cả về chuyên môn cũng như dùng chiêu độc - khích tinh thần học trò để làm nên trận thắng thứ 5 liên tiếp tại La Liga trên sân của Ateltico .

Đầu tiên, ông gọi De Jong ra để nói chuyện riêng, đề nghị tiền vệ người Hà Lan chơi ở vị trí hậu vệ phải hòng giải quyết vấn đề Barca gặp trong hiệp 1.

Điều Hansi Flick vô cùng hài lòng là De Jong đồng ý ngay lập tức một cách rất vui vẻ, cũng như đáp lại sự trông cậy của ông thầy người Đức bằng màn trình diễn chắc chắn, giúp đội tổ chức lối chơi và đóng vai trò quan trọng để Barca chơi hiệu quả hơn nhiều.

Xong khâu chuyên môn, vị thuyền trưởng lấy Real Madrid khích tinh thần dàn sao Barca, chiến đấu vì màu cờ sắc áo họ khoác lên người. Ông nhắc đội về những lời chỉ trích của kình địch không đội trời chung, từ 2 tuần trước. Họ bị đặt dấu hỏi về khả năng cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu (thua PSG tại Cúp C1) và thua luôn Real Madrid (La Liga) sau đó.

Barca lần thứ 5 liên tiếp thắng trên sân Atletico tại La Liga. Ảnh: FCB

Bởi 2 thất bại này, người ta cho rằng, Barca mùa này không đủ sức mạnh để chiến đấu những trận cầu then chốt. Có những dự đoán, đội của Flick dễ mất ngôi đầu sau chuyến làm khách của Atletico,…

MB hé lộ, lời Hansi Flick nói với các cầu thủ Barca ở giờ nghỉ chuyến làm khách Atletico là: “Các cậu có 45 phút để chứng minh họ đã sai”.

Barca đã thay đổi từ điều chỉnh chiến thuật và những ‘lời vàng’ của Hansi Flick. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp vào phút 66, với bàn thứ 2 của Fermin Lopez sau pha kiến tạo từ Lamine Yamal, hoàn thành màn lội ngược dòng để tiếp tục dẫn đầu La Liga.