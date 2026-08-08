Giải đấu do Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn (VTV5) - Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam và UBND phường Vân Sơn tổ chức.

Đây là sự kiện thể thao hướng tới xây dựng một mô hình kết hợp giữa thể thao mạo hiểm, văn hóa và du lịch; đồng thời góp phần phát triển phong trào mô tô địa hình tại Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và những giá trị văn hóa bản địa thông qua các hoạt động thể thao hiện đại.

Giải đấu hứa hẹn hấp dẫn.

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 110 VĐV đến từ 26 CLB mô tô địa hình trên cả nước. Đáng chú ý, giải có sự tham gia của 6 VĐV nữ và 15 VĐV nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu quốc tế và nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Đường đua được thiết kế theo phong cách Hard Enduro, có chiều dài khoảng 6,8 km/lượt, tận dụng tối đa địa hình tự nhiên với nhiều dạng thử thách như dốc cao, đường đất, suối cạn, bãi đá, rừng tự nhiên và các chướng ngại vật kỹ thuật. Điểm khác biệt của giải năm nay là mô hình Checkpoint "Bản sắc văn hóa dân tộc", được bố trí ngay trên cung đường thi đấu.