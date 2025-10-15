Nguồn ảnh: Uefa, FA, Shutterstock, OneFooball
Mikel Merino tỏa sáng với cú đúp bàn thắng bằng đầu, giúp Tây Ban Nha thổi bay Bulgaria với tỷ số 4-0, ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Cristiano Ronaldo gây ấn tượng mạnh với cú đúp đẳng cấp, nhưng Bồ Đào Nha lại để Hungary cầm hòa 2-2, nhờ bàn gỡ của Szoboszlai ở phút bù giờ.
Bị dẫn trước trong hiệp một nhưng qua giờ giải lao, Morales lập hat-trick, góp công lớn giúp Malaysia đè bẹp Lào 5-1 tại Bukit Jalil.
Dù bị Brazil dẫn 2 bàn nhưng Nhật Bản chơi hiệp hai bùng nổ để lội ngược dòng giành chiến thắng lịch sử 3-2, ở trận giao hữu chiều 14/10.
Supachok Sarachat tỏa sáng với 3 pha kiến tạo và ghi 1 bàn, giúp Thái Lan thắng đậm Đài Bắc Trung Hoa 6-1 ở vòng loại Asian Cup 2027.