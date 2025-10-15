www_thesun_co_uk harry kane england scores teams 1031137125.jpg
Tấn công liên tục sau tiếng còi khai cuộc, Anh tìm được bàn mở tỷ số phút 26, với pha đi bóng từ cánh trái cắt vào trung lộ rồi dứt điểm kỹ thuật của Anthony Gordon
Tiền đạo cánh của Newcastle ăn mừng
Cuối hiệp một, Harry Kane nhân đôi cách biệt với pha kết thúc đầu vòng cấm
Harry Kane đạt phong độ cao ở mùa giải này
Phút bù giờ hiệp một, Kane tiếp lục lập công trên chấm penalty
45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về tuyển Anh
Sang hiệp hai, Tonisevs phản lưới "biếu" đội khách bàn thắng thứ 4
Cuối trận, Eze cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số
HLV Thomas Tuchel hân hoan với chiến thắng của Tam sư
Tuyển Anh duy trì chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng
Toàn thắng cả 6 trận, Anh giành tấm vé trực tiếp đến VCK World Cup 2026
Năm sau, Harry Kane và các đồng đội sẽ tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh
Kết quả các trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 15/10 

Nguồn ảnh: Uefa, FA, Shutterstock, OneFooball