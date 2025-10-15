Nguồn ảnh: Uefa, Invictos
Bị dẫn trước trong hiệp một nhưng qua giờ giải lao, Morales lập hat-trick, góp công lớn giúp Malaysia đè bẹp Lào 5-1 tại Bukit Jalil.
Dù bị Brazil dẫn 2 bàn nhưng Nhật Bản chơi hiệp hai bùng nổ để lội ngược dòng giành chiến thắng lịch sử 3-2, ở trận giao hữu chiều 14/10.
Supachok Sarachat tỏa sáng với 3 pha kiến tạo và ghi 1 bàn, giúp Thái Lan thắng đậm Đài Bắc Trung Hoa 6-1 ở vòng loại Asian Cup 2027.
Không có “xương sống” từng vô địch EURO 2024, Tây Ban Nha của Luis de la Fuente vẫn mạnh mẽ tiến bước tới World Cup 2026.
Lamine Yamal trông cực kỳ hãnh diện và hạnh phúc khi được bạn gái lái xe tới đón sau buổi tập cùng Barca.