editorial_uefa_com portugal_v_hungary_ _fifa_world_cup_2026_qualifier.jpg
Bồ Đào Nha nhập cuộc đầy quyết tâm
editorial_uefa_com portugal_v_hungary_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (4).jpg
Tuy nhiên, đội chủ nhà bị dội gáo nước lạnh phút thứ 8. Szalai đánh đầu từ quả phạt góc mở tỷ số cho Hungary
editorial_uefa_com portugal_v_hungary_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (5).jpg
Niềm vui của các cầu thủ Hungary
G3Pmbq4XwAAOBF7.jpg
Vào thời điểm khó khăn, Ronaldo tỏa sáng với bàn gỡ 1-1
G3PswXxXQAEqiNg.jpg
Tiền đạo Al-Nassr lập công sau đường căng ngang dọn cỗ của Semedo
G3PswWKWEAASNi_.jpg
Đến cuối hiệp một, Ronaldo hoàn tất cú đúp cho riêng mình
G3PswWKWMAAR6FH.jpg
Đây là bàn thắng thứ 948 trong sự nghiệp CR7
G3PtEvKXUAAaJ4v.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Bồ Đào Nha
editorial_uefa_com portugal_v_hungary_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (2).jpg
Sang hiệp hai, rất nhiều cơ hội được đôi bên tạo ra
G3P6q3qWQAA_way.jpg
Bất ngờ xảy đến ở phút bù giờ đầu tiên, Szoboszlai lẻn ra phía sau đệm cận thành san hòa 2-2
G3P7JIxXAAAYzEg.jpeg
Bị cầm chân 2-2, Bồ Đào Nha lỡ cơ hội đoạt vé sớm dự VCK World Cup 2026. Mặc dù vậy, thầy trò Martinez vẫn đang dẫn đầu bảng F với 10 điểm sau 4 lượt trận 
G3QAzcaWYAAE4d4.jpeg
Kết quả các trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 15/10 

Nguồn ảnh: Uefa, Invictos