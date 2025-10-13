Zirkzee đang trải qua quãng thời gian đáng thất vọng ở Old Trafford, khi anh chỉ là kép phụ trên hàng công Quỷ đỏ.

Hè 2025, đội bóng thành Manchester chi gần 200 triệu bảng để cải thiện khả năng ghi bàn, đem về 3 tiền đạo là Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

Zirkzee chưa đá chính trận nào mùa này - Ảnh: MUFC

Điều đó khiến cơ hội ra sân của Zirkzee ngày càng ít đi. Chân sút 24 tuổi chưa đá chính trận nào mùa này và chỉ 4 lần vào sân từ ghế dự bị.

Ngay cả việc Rasmus Hojlund ra đi theo dạng cho mượn cũng không giải quyết được vấn đề. MU sớm bị loại khỏi cúp Liên đoàn nên Zirkzee càng thiếu đất diễn.

Chính vì ít thời gian thi đấu nên Zirkzee cũng mất suất trên tuyển Hà Lan, khi vòng chung kết World Cup 2026 chỉ còn 8 tháng nữa là bắt đầu.

Bản thân Zirkzee cũng đang tìm lối thoát cho riêng mình. Anh sẵn sàng chuyển đến môi trường mới ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông để được ra sân chơi bóng nhiều hơn.

AS Roma hiện theo sát tình hình của Zirkzee, trong bối cảnh HLV Gian Piero Gasperini muốn tăng cường sức mạnh cho hàng công đội bóng áo bã trầu.

Cầu thủ gốc Hà Lan từng có những năm tháng thành công tại Serie A trong màu áo Bologna. Thế nên, nhiều đội bóng Italia cũng đang xem xét chuyển nhượng Zirkzee.