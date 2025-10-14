Đội tuyển Thái Lan thể hiện phong độ bùng nổ khi vượt qua chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 6-1, trong khuôn khổ bảng D Asian Cup 2027.

Teerasak Poeiphimai bùng nổ với cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp khoác áo Thái Lan. Dù vậy, khác biệt lớn nhất là Supachok Sarachat.

Teerasak ghi hat-trick, Supachok lập hat-trick kiến tạo. Ảnh: Changsuek

Supachok bùng nổ với hat-trick kiến tạo. Đồng thời, anh trực tiếp ghi 1 bàn sau màn phối hợp đẹp mắt cùng Chanathip.

Khác với trận đấu trên sân nhà, Thái Lan giành chiến thắng kiểu một set đấu tennis mà không tốn quá nhiều sức. Kết quả này giúp “Voi chiến” thêm tự tin đua vé Asian Cup 2027.

Ghi bàn:

Đài Bắc Trung Hoa: Kuo Bo-Wei 46'.

Thái Lan: Teerasak 4', 62', 76', Seksan 25', Supachok 45'+1, Huang T. M. 90'+4.

Đội hình xuất phát:

Đài Bắc Trung Hoa: Huang Chiu-Lin; Chao Ming-Hsiu, Chen Ch., Chen Po-Liang, Estama J., Fong Shao-Chi, Hsu P., Huang T. M., Kuo Bo-Wei, Pei-Lun W., Yuan Y.

Thái Lan: Patiwat Khammai; Wanchai Jarunongkran, Nicholas Mickelson, Teerasak Poeiphimai, Weerathep, Saringkan Promsupa, Thitiphan Puangchan, Seksan Ratree, Supachok Sarachat, Nattapong Sayriya, Chanathip Songkrasin.

