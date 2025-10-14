Đội tuyển Thái Lan thể hiện phong độ bùng nổ khi vượt qua chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 6-1, trong khuôn khổ bảng D Asian Cup 2027.
Teerasak Poeiphimai bùng nổ với cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp khoác áo Thái Lan. Dù vậy, khác biệt lớn nhất là Supachok Sarachat.
Supachok bùng nổ với hat-trick kiến tạo. Đồng thời, anh trực tiếp ghi 1 bàn sau màn phối hợp đẹp mắt cùng Chanathip.
Khác với trận đấu trên sân nhà, Thái Lan giành chiến thắng kiểu một set đấu tennis mà không tốn quá nhiều sức. Kết quả này giúp “Voi chiến” thêm tự tin đua vé Asian Cup 2027.
Ghi bàn:
Đài Bắc Trung Hoa: Kuo Bo-Wei 46'.
Thái Lan: Teerasak 4', 62', 76', Seksan 25', Supachok 45'+1, Huang T. M. 90'+4.
Đội hình xuất phát:
Đài Bắc Trung Hoa: Huang Chiu-Lin; Chao Ming-Hsiu, Chen Ch., Chen Po-Liang, Estama J., Fong Shao-Chi, Hsu P., Huang T. M., Kuo Bo-Wei, Pei-Lun W., Yuan Y.
Thái Lan: Patiwat Khammai; Wanchai Jarunongkran, Nicholas Mickelson, Teerasak Poeiphimai, Weerathep, Saringkan Promsupa, Thitiphan Puangchan, Seksan Ratree, Supachok Sarachat, Nattapong Sayriya, Chanathip Songkrasin.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Đài Bắc Trung Hoa vs Thái Lan:
90'+6
Hết giờ! Đài Bắc Trung Hoa 1-6 Thái Lan!
90'+4
Bàn thắng! 6-1 cho Thái Lan! Đội khách dàn xếp tấn công từ sân nhà, Santiphap Channgom băng lên bên cánh trái thực hiện pha căng ngang, bóng chạm Huang T. M. đi vào lưới.
86'
Sau những điều chỉnh của HLV Ishii, các cầu thủ dự bị Thái Lan rất quyết tâm tấn công trong những phút cuối.
79'
Chanathip dứt điểm bóng sống nhưng không thành công. Đội trưởng Thái Lan vẫn đang vô duyên.
76'
Bàn thắng! 5-1 cho Thái Lan! Supachok tiếp tục tỏa sáng trong vai trò kiến tạo, để Teerasak Poeiphimai hoàn tất cú hat-trick. Đây là hat-trick quốc tế đầu tiên của anh.
Sau tình hướng này, Teerasak cũng rời sân.
67'
Thái Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Đài Bắc Trung Hoa cũng không vội vàng.
62'
Bàn thắng! Thái Lan dẫn 4-1! “Voi chiến” tấn công cánh trái, Santiphap Channgom thực hiện pha căng ngang để Teerasak Poeiphimai thoải mái dứt điểm thành bàn. Anh xin lỗi đồng đội sau khi bỏ lỡ tình huống trước đó.
59'
Không vào! Thái Lan tấn công nhanh, Weerathep băng lên bên cánh trái rồi căng ngang, Teerasak băng vào đá trượt bóng dù không bị kèm.
Đội trưởng Chanathip áp sát đoạt bóng muốn đá bồi nhưng bị hậu vệ chủ nhà cản phá.
58'
Không vào! Đội chủ nhà dàn xếp pha phạt góc, Huang T. M. Ung dung đầu đầu về góc xa đi chệch khung thành, khiến Patiwat dính lưới.
56'
Seksan cần chăm sóc y tế. Anh ghi bàn trong cả 2 trận với Đài Bắc Trung Hoa.
52'
Sau giờ nghỉ, một số cầu thủ Thái Lan có phần chủ quan. Cũng có thể một vài trường hợp dưỡng sức để trở về thi đấu cho CLB vào cuối tuần.
46'
Bàn thắng! Đài Bắc Trung Hoa rút ngắn tỷ số 1-3! Thái Lan có phần chủ quan, Kuo Bo-Wei băng vào lấy bóng trước khi Supachok kịp can thiệp, vượt qua Thitiphan rồi tung cú sút tuyệt đẹp đánh bại Patiwat.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! Đài Bắc Trung Hoa 0-3 Thái Lan!
Một hiệp đấu xuất sắc của Supachok, người kiến tạo cả 2 bàn đầu tiên và trực tiếp ghi bàn thứ 3.
45'+1
Bàn thắng! 3-0 cho Thái Lan! Supachok Sarachat lấy bóng trong chân đối thủ ở sát biên dọc, anh bật tường Chanathip rồi xâm nhập vòng cấm tung cú sút chân phải vào góc gần đánh bại Huang Chiu-Lin.
44'
Supachok thực hiện cú sút phạt trực tiếp từ khoảng cách gần 20 mét đi vọt xà ngang.
43'
Chanathip có pha xử lý rườm rà. Dù vậy, đội trưởng Thái Lan mang về quả đá phạt trực tiếp ngay trước vóng 16m50.
39'
Nguy hiểm! Sau sai lầm của Chanathip ở giữa sân, Đài Bắc Trung Hoa phản công nhanh, Estama thoát xuống xâm nhập vòng cấm nhưng xử lý chậm, để Saringkan kịp lùi về truy cản.
34'
Thái Lan tấn công nhanh, thủ môn Huang Chiu-Lin buộc phải băng ra đốn ngã Teerasak Poeiphimai bên ngoài vòng cấm. Trọng tài chỉ rút thẻ vàng.
30'
Trận đấu đang diễn ra với thế trận một chiều. Thái Lan thi đấu khá ung dung.
25'
Bàn thắng! 2-0 cho Thái Lan! Từ trung lộ, Supachok Sarachat thực hiện pha chuyền má trong chân phải đẳng cấp, Seksan Ratree thoát xuống dễ dàng dứt điểm chéo góc nhân đôi cách biệt.
20'
Đài Bắc Trung Hoa nỗ lực tấn công, nhưng đội chủ nhà lộ khá nhiều hạn chế.
14'
Không vào! Seksan Ratree băng xuống rất nhanh tung cú sút góc hẹp bằng chân phải đi về mép lưới khung thành chủ nhà.
11'
Thái Lan đang làm chủ hoàn toàn thế trận. Trong 10 phút vừa qua, “Voi chiến” thể hiện hình ảnh khác so với trận đấu lượt đi cách nay vài ngày.
6'
Cơ hội! Đài Bắc Trung Hoa tấn công, Po-Chieh Hsu đá bồi đi vào tay thủ môn Thái Lan.
4'
Bàn thắng! Thái Lan dẫn 1-0! Đội khách tấn công nhanh, Supachok thực hiện pha chọc khe để Teerasak Poeiphimai băng xuống dứt điểm chân phải từ ngoài vòng cấm ghi bàn.
1'
Trận đấu bắt đầu.