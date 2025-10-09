Ở tuổi 32, Maguire đang bước vào năm cuối hợp đồng tại sân Old Trafford, nhưng các cuộc thảo luận về việc ký mới đang được tiến hành khẩn trương.

Giám đốc bóng đá MU - Matt Hargreaves đã có cuộc đàm phán ban đầu với đại diện của trung vệ tuyển Anh.

Maguire mong muốn tiếp tục gắn bó MU - Ảnh: SunSport

Hồi đầu năm, lãnh đạo Quỷ đỏ đã kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 12 tháng theo đề nghị của HLV Ruben Amorim.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha đánh giá cao vai trò của Maguire dưới hàng phòng ngự Quỷ đỏ, đặc biệt ở khả năng chỉ huy và chống bóng bổng.

Hồi tháng 8 vừa qua, Maguire được trao băng thủ quân trận gặp Grimsby. Đây cũng là lần đầu tiên anh trở lại vai trò đội trưởng sau khi bị HLV Ten Hag tước mất hồi tháng 7/2023.

Trong bản hợp đồng mới mà MU đang thương lượng, Maguire sẵn sàng giảm 25% lương, từ mức 190.000 bảng/tuần xuống còn 140.000 bảng/tuần.

Đây chính là điểm mấu chốt có thể giúp cựu trung vệ Leicester tiếp tục gắn bó Quỷ đỏ. Bản thân Maguire không muốn thay đổi môi trường thi đấu ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Anh vẫn là chốt chặn đáng tin cậy dưới hàng phòng ngự Red Devils, kể từ sau khi thương vụ chuyển sang West Ham trị giá 30 triệu bảng đổ bể.

Hiện Harry Maguire là trung vệ lớn tuổi nhất của MU. Tuy thế, anh đã ra sân chơi 38/50 trận kể từ ngày HLV Ruben Amorim lên nắm quyền.