|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á
|
08/10
22:00
|
Qatar 0-0 Oman
|
09/10
00:15
|
Saudi Arabia 3-2 Indonesia
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI
|
08/10
20:00
|
Eswatini 2-2 Angola
|
Ethiopia 1-0 Guinea Bissau
|
Libya 3-3 Cape Verde
|
Mauritius 0-2 Cameroon
|
08/10
23:00
|
CH Trung Phi 0-5 Ghana
|
Chad 0-2 Mali
|
Comoros 1-2 Madagascar
|
Djibouti 0-3 Ai Cập
|
Sierra Leone 0-1 Burkina Faso
|
09/10
02:00
|
Niger 3-1 CH Congo
|
Tanzania 0-1 Zambia
|
VĐQG BRAZIL 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 13&14
|
09/10
05:00
|
Atletico Mineiro - Sport Recife
|
09/10
07:00
|
Mirassol - Fluminense
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
|
09/10
09:30
|
Los Angeles FC - Toronto FC
|
CÚP NHẬT BẢN 2025 – BÁN KẾT
|
08/10
17:00
|
Kawasaki Frontale 3-1 Kashiwa Reysol
|
Yokohama FC 0-2 Sanfrecce Hiroshima
