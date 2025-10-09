Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á

08/10

22:00

Qatar 0-0 Oman

09/10

00:15

Saudi Arabia 3-2 Indonesia

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI

08/10

20:00

Eswatini 2-2 Angola

Ethiopia 1-0 Guinea Bissau

Libya 3-3 Cape Verde

Mauritius 0-2 Cameroon

08/10

23:00

CH Trung Phi 0-5 Ghana

Chad 0-2 Mali

Comoros 1-2 Madagascar

Djibouti 0-3 Ai Cập

Sierra Leone 0-1 Burkina Faso

09/10

02:00

Niger 3-1 CH Congo

Tanzania 0-1 Zambia

VĐQG BRAZIL 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 13&14

09/10

05:00

Atletico Mineiro - Sport Recife

09/10

07:00

Mirassol - Fluminense

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

09/10

09:30

Los Angeles FC - Toronto FC

CÚP NHẬT BẢN 2025 – BÁN KẾT

08/10

17:00

Kawasaki Frontale 3-1 Kashiwa Reysol

Yokohama FC 0-2 Sanfrecce Hiroshima