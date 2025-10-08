Tiền đạo người Hà Lan vẫn chưa đá chính trận nào cho Quỷ đỏ trong mùa giải 2025/26.

Việc Zirkzee không được thi đấu khiến anh bị loại khỏi danh sách tập trung tuyển Hà Lan cho lượt trận vòng loại World Cup sắp tới.

Zirkzee không được ra sân nhiều kể từ đầu mùa - Ảnh: SunSport

Trong bối cảnh VCK World Cup 2026 đang đến gần, cựu tiền đạo Bologna đang rất muốn gây ấn tượng ở nửa sau mùa giải.

Còn nhớ ở chiến dịch trước đó, Zirkzee chỉ ghi được 3 bàn tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, sau chấn thương gân kheo hồi tháng 4, anh liên tục bị ông thầy Bồ Đào Nha phớt lờ.

Thực tế, bước sang mùa giải mới, Zirkzee mới chỉ 3 lần vào sân từ ghế dự bị tại Premier League và thậm chí không được đá chính trước Grimsby ở vòng 2 cúp Liên đoàn Anh.

HLV Amorim ưu tiên sử dụng các tân binh Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha khiến chân sút Hà Lan bối rối không hiểu vị sao anh bị lãng quên.

Nếu từ giờ đến mùa đông tình hình không cải thiện, Zirkzee muốn chuyển đến môi trường mới để được ra sân chơi bóng nhiều hơn.

Hè vừa qua, Napoli từng liên hệ Zirkzee trước khi chuyển hướng sang Hojlund. Juventus, Como và PSV Eindhoven cũng từng thể hiện sự quan tâm.