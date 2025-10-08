ESPN cho hay, ban lãnh đạo MU đã có những cuộc nói chuyện kín đáo với các cầu thủ kỳ cựu trong đội để lắng nghe tâm tư cũng như quan điểm của họ về HLV trưởng Ruben Amorim, người chịu nhiều áp lực sa thải gần đây vì kết quả kém cỏi trên sân.

Ruben Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ từ phòng thay đồ MU. Ảnh: ESPN UK

Theo nguồn trên, các sếp bự của đội chủ sân Old Trafford đang xem xét có nên tiếp tục ủng hộ hay sa thải Ruben Amorim để thay thế bằng một ban huấn luyện mới.

Do vậy, họ đã quyết định tham khảo ý kiến các thành viên chủ chốt của đội để rõ hơn nội tình, và xem liệu Ruben Amorim có còn nhận được sự ủng hộ trong phòng thay đồ MU.

Kết quả mang lại khá bất ngờ và đáng mừng cho Ruben Amoim: các cầu thủ MU hoàn toàn ủng hộ ông thầy người Bồ. Họ tin vào dự án, chiến thuật cũng như ý tưởng của Amorim.

Và yêu cầu được đưa ra, dàn sao MU cần thể hiện điều đó trên sân cỏ, ở những trận đấu phía trước, để cải thiện thành tích.

MU chịu 3 thất bại sau 7 trận đầu Ngoại hạng Anh. Ảnh: PA

MU hiện xếp thứ 10 Ngoại hạng Anh sau 7 vòng đấu, với 10 điểm, đã phải chịu những thất bại trước Arsenal, Man City và Brentford. Họ cũng đã sớm bị đội bóng hạng Tư, Grimsby Town loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh.

Ruben Amorim đến Old Trafford thay Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái, nhưng kết quả không được cải thiện, thậm chí còn bết bát hơn. Dưới thời của cựu thuyền trưởng Sporting, MU thậm chí chưa từng hưởng niềm vui có 2 trận thắng liên tiếp ở Premier League.

Một số ý kiến cho rằng, hệ thống 3-4-3 của Ruben Amorim không phù hợp với MU. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng khẳng định, vấn đề không phải ở sơ đồ ấy, mà điều ông lo là cầu thủ bị ảnh hưởng bởi bàn tán từ truyền thông về hệ thống đó.

Ruben Amorim cũng nhấn mạnh sẽ không thay đổi triết lý của mình tại MU. Nếu lãnh đạo CLB muốn có sự khác đi thì hãy cứ sa thải ông!