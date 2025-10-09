Mohamed Salah tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng khi giúp Ai Cập giành chiến thắng 3-0 trên sân Djibouti ở vòng loại World Cup 2026. Ngôi sao Liverpool lập cú đúp, qua đó giải tỏa cơn khát bàn thắng kéo dài 5 trận trong màu áo “Lữ đoàn đỏ”.

Salah tỏa sáng rực rỡ giúp Ai Cập đoạt vé dự VCK World Cup 2026 - Ảnh: BRF

Nhờ màn tỏa sáng đúng lúc, Salah cùng đồng đội đã chính thức đoạt vé dự World Cup 2026 sớm một lượt trận. Hiện tại, Ai Cập dẫn đầu bảng A với 23 điểm, hơn Burkina Faso 5 điểm và không thể bị bắt kịp.

Trong khi đó, Cameroon cũng có chiến thắng quan trọng trước Mauritius để nuôi hy vọng World Cup. Sau hiệp một bế tắc, Ngamaleu mở tỷ số ở phút 57 trước khi Mbeumo - ngôi sao đang khoác áo MU, ấn định kết quả 2-0 ở phút bù giờ. Thủ môn Onana cũng để lại dấu ấn với những pha cứu thua quan trọng, giúp Cameroon giữ sạch lưới.

Mbeumo ghi bàn ấn định chiến thắng cho Cameroos - Ảnh chụp màn hình

Kết quả này đưa Cameroon lên 18 điểm, chỉ kém Cape Verde - đội đầu bảng D đúng 2 điểm. Ở lượt cuối, họ buộc phải thắng Angola và chờ Cape Verde sảy chân trước Eswatini.

Nếu không giành ngôi đầu, Cameroon cần giữ vững vị trí nhì bảng với số điểm cao nhất có thể, qua đó cạnh tranh suất play-off dành cho 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất châu Phi, nhằm giành cơ hội tham dự vòng play-off liên lục địa.